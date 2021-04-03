Москва столкнулась с рекордным в истории дефицитом бюджета 5 3.04.2021, 19:20

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Правительство Москва попросит деньги в долг впервые за 8 лет.

Правительство Москвы готовится впервые за 8 лет выйти на рынок займов, чтобы профинансировать рекордный в истории дефицит бюджета, где без обеспечения остался каждый шестой заложенный рубль, пишет finanz.ru.

Первый с 2013 года выпуск облигаций столичное правительство планирует размеcтить в конце апреля - мае, сообщила руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Полученные на долговом рынке средства Москва направит «в развитие городского хозяйства и реализацию адресной инвестиционной программы», заявила она: «Это позволит не откладывать исполнение самых важных инфраструктурных проектов».

По данным мэрии, столичный бюджет на 2021-23 гг сверстан с «дырой» в 1,033 триллиона рублей.

В следующем году при доходах в 2,624 трлн рублей московские власти намерены потратить 3,152 трлн, что дает дефицит в размере 510 млрд рублей. Это исторический рекорд, который в 9 раз больше предыдущего, установленного в 2014 году (55 млрд рублей).

В бюджете, который на 40% наполняется налогом на доходы физлиц, а еще на 35% - налогом на прибыль, в том числе малого бизнеса, без обеспечения останется 16% расходов.

В бюджете на 2022-2023 годы запланированы доходы в 2,895 трлн и 3,161,3 трлн рублей соответственно, а расходы - 3,235,6 и 3,344,7 трлн рублей. Дефицит, таким образом, составит 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей (10,5% и 5,4% от размера бюджета).

По состоянию на 1 апреля 2021 года государственный долг города Москвы составляет 30 млрд рублей, или 1,1% от годового объема доходов бюджета. В обращении находится всего один выпуск городских облигаций с погашением в июне 2022 года.

В текущем году столичное правительство запланировало займы в объеме 396 млрд рублей, в следующем - на 178,5 млрд рублей, в 2023-м - на 44,1 млрд. В сумме за три года долг Москвы может вырасти, таким образом, более чем в 20 раз.

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