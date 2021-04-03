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В Минске произошло ДТП с участием милицейского автомобиля

  • 3.04.2021, 19:26
  • 4,740
В Минске произошло ДТП с участием милицейского автомобиля

Видеофакт.

В Минске в районе перекрестка улиц Матусевича и Колесникова произошло ДТП. Судя по фото и видео, а также по словам очевидцев, авария была с участием милицейского автомобиля. Фотографии и видео ДТП tut.by прислали читатели.

Очевидцы сообщают, что милицейский автомобиль оказался на полосе встречного движения, одним колесом он стоял на бордюре. На месте была замечена машина ГАИ, медики не наблюдались. Судя по всему, никто не пострадал.

Момент столкновения попал на видео.

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