Названы 10 продуктов, которые защищают сосуды 3.04.2021, 19:44

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Эти продукты снижают уровень холестерина.

Один из факторов, существенно повышающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – высокий уровень холестерина. А самый простой способ контролировать его содержание в крови – следить за питанием и почаще есть продукты, которые снижают уровень «плохого» холестерина. Вот список самых здоровых продуктов, которые стоит есть каждый день – и поддерживать тем самым свое здоровье, пишет healthinfo.ua.

Оливки и оливковое масло

Самый низкий уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы – в тех регионах мира, где оливки и оливковое масло являются обязательной частью повседневного рациона. Исследования подтверждают, что в течение двух часов после употребления уровень холестерина в крови удерживается на безопасном уровне – поэтому оливки и масло, приготовленное из них, стоит есть каждый день.

Авокадо

Очень полезный овощ, богатый полезными ненасыщенными жирами, а также кислотой омега-3, которая жизненное необходима для здоровья наших сосудов. Кроме того, авокадо помогает регулировать баланс «плохого» и хорошего холестерина, защищая тем самым наше сердце.

Лосось

Желательно съедать хотя бы две порции жирной рыбы в день – это поддерживает здоровье мозга, сосудов и сердца. Жирные сорта рыбы богаты мононенасыщенными жирами, которые регулируют уровень холестерина, а также жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП.

Лук

Особенный антиоксидант флавонид, которым богат обычный репчатый лук, помогает предотвратить накопление хоелестериновых бляшек в артериях и поддерживает здоровье сосудов. Кстати, лук-порей и чеснок обладают такими же полезными свойствами – так что ешьте их почаще!

Овсянка

Чем больше клетчатки в вашем рационе, тем ниже содержание вредного холестерина в крови. Овес – один из источников полезных пищевых волокон, которых обычно нам очень не хватает. Только следите за тем, чтобы ваша утренняя каша готовилась из цельных зерен – только они по-настоящему полезны.

Фасоль

Еще один источник драгоценной клетчатки – бобовые и особенно фасоль. Как подтвердили результаты исследования, опубликованного в журнале Канадской медицинской ассоциации, одна порция фасоли в день в течение полугода помогает снизить уровень холестерина на 5%.

Куркума

Настоящая «королева специй», которая делает нашу еду не только вкуснее, но и полезнее. Куркума обладает мощным противовоспалительным эффектом, а также помогает снизить уровень холестерина даже у тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

Соя

Продукты на основе сои – например, тофу или соевое молоко – содержат фитостеролы, соединения, структурно аналогичных холестерину, который вырабатывает ваша печень. Чем чаще мы един эти продукты, тем ниже уровень холестерина в нашем организме. И тем крепче и здоровее сердце и сосуды.

Миндаль

Эти вкусные орешки не только источник полезного растительного белка, клетчатки и ненасыщенных жиров, но и настоящий враг холестерина. Ежедневное употребление миндаля в течение шести недель помогает повысить уровень «здорового» холестерина ЛПВП – и защитить свои сосуды.

Темный шоколад

Вкусный, сладкий и очень полезный – темный шоколад это не просто лакомство, но еще и очень полезный продукт. Флавонидлы, особенные антиоксиданты, которых много в какао-бобах, помогают в том числе и снизить уровень опасного холестерина в крови и уменьшить скрытые воспалительные процессы в организме. Но главное – выбирайте шоколад с высоким содержанием какао.

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