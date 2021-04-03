В Молдове похитили скандального беглого экс-судью Чауса, экстрадиции которого требует Украины 7 3.04.2021, 19:55

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Чаус был объявлен в международный розыск еще в ноябре 2016 года.

Украинского беглого экс-судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Молдове. Как пишет nv.ua, об этом сообщает местное издание NewsMaker со ссылкой на адвоката и полицию.

Адвокат Чауса Юлиан Балан рассказал, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила экс-судью в центре Кишинева в субботу, 3 апреля.

«"Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд», — заявил адвокат. Он добавил, что это событие заставляет его «сомневаться в способности государства защищать».

Как сообщает издание, пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Статьи подтвердила факт похищения.

«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. полицию оповестили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело», — рассказала она.

15 марта Молдова отклонила просьбу предоставить политическое убежище Николаю Чаусу.

В 2020 году Интерпол прекратил розыск судьи-беглеца Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Это было сделано в рамках процедуры обжалования решения об объявлении его в международный розыск.

Последний раз Чауса заметили на прогулке с охраной в столице Молдовы в августе 2019 года.

Чаус был объявлен в международный розыск в ноябре 2016 года для ареста и последующей экстрадиции в Украину. Его подозревают в получении $ 150 тысяч взятки, которую он спрятал в стеклянной банке.

В марте 2017 года Чауса задержали в Кишиневе сотрудники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины. Украинская сторона подтвердила подготовку к экстрадиции из Молдовы.

В начале 2020-го стало известно, что Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Николая Чауса в Украине.

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