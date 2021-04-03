Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезде из которых нужно уходить на карантин 4 3.04.2021, 20:04

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Всего в списке числятся 143 государства.

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По приезде из этих государств нужно отбывать 10-дневный карантин. Из перечня исключили Израиль, Португалию, Доминиканскую Республику, а Норвегию — включили. Как пишет tut.by, это следует из сообщения Минздрава.

В списке стран, по прибытии из которых надо отбывать 10-дневную самоизоляцию, значатся в том числе Литва, Латвия, Эстония, Украина, Польша. Всего в нем числятся 143 государства.

Приехавшим в Беларусь из России, судя по этому перечню, не нужно соблюдать 10-дневный карантин, так как РФ нет в списке стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Посмотреть полный перечень стран можно по ссылке.

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