Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезде из которых нужно уходить на карантин

Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезде из которых нужно уходить на карантин4
- 3.04.2021, 20:04
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Всего в списке числятся 143 государства.
Министерство здравоохранения обновило перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По приезде из этих государств нужно отбывать 10-дневный карантин. Из перечня исключили Израиль, Португалию, Доминиканскую Республику, а Норвегию — включили. Как пишет tut.by, это следует из сообщения Минздрава.
В списке стран, по прибытии из которых надо отбывать 10-дневную самоизоляцию, значатся в том числе Литва, Латвия, Эстония, Украина, Польша. Всего в нем числятся 143 государства.
Приехавшим в Беларусь из России, судя по этому перечню, не нужно соблюдать 10-дневный карантин, так как РФ нет в списке стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.
Посмотреть полный перечень стран можно по ссылке.