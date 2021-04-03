Военная хунта в Мьянме полностью отключила интернет 3 3.04.2021, 20:12

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Мобильная связь в Мьянме также отсутствует уже 19 дней.

На фоне массовых протестов хунта Мьянмы, захватившая власть, полностью отключила в стране беспроводной интернет. Как пишет CNN (перевод — nv.ua), в пятницу, 2 апреля, большинство граждан Мьянмы обнаружили, что не имеют доступа к Интернету.

Клиенты местной телекоммуникационной компании Ooredoo накануне вечером получили предупреждения, что предоставление беспроводных услуг будет остановлено до дальнейшего уведомления.

Телекоммуникационные компании Мьянмы 1 апреля получили указание от Министерства транспорта и связи прекратить услугу беспроводного интернета.

Мобильная связь в Мьянме также отсутствует уже 19 дней.

Также CNN пишет о многочисленных задержаниях в стране, в том числе активистов и журналистов.

Что происходит в Мьянме

1 февраля 2021 года военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год.

Временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн.

Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимал должность государственного советника. Они находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.

После этого по всей стране начались массовые протесты против военного переворота. Толпы собираются в Янгоне, Мандалае и других городах.

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