Мишустин поручил Минфину РФ за 4 дня придумать, как вытащить регионы из долговой ямы 5 3.04.2021, 21:02

2,778

В бюджетах регионов обнаружили дыры.

Снова не оказалось времени на раскачку у российских чиновников, которые залатали дыру в федеральной казне, но обнаружили несколько десятков аналогичных «дыр» в бюджетах регионов, пишет finanz.ru.

Главе Минфина РФ Антону Силуанову поручено в кратчайший срок - за четыре дня - придумать, как решить проблему с долгами субъектов, которые по итогам 2020 года достигли максимума за 10 лет.

Силуанов должен до 7 апреля 2021 года представить в кабмин предложения по замещению рыночной задолженности субъектов бюджетными кредитами, следует из перечня поручений премьера Михаила Мишустина по итогам заседания правительства РФ.

Также в течение 4 дней Минфину поручено представить предложения о том, как реструктурировать кредиты, выделенные губернаторам из федерального центра.

Чуть больше времени - до 15 апреля - дано ведомству на то, чтобы вместе с Минэкономразвития придумать новые финансовые инструменты по кредитованию регионов в 2022-24 гг. Речь идет об инфрастуруктурных бюджетных кредитах с условием обязательного возврата.

Проблема региональных финансов вновь оказалась на радарах высшего руководства России после того, как глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о рисках «долговой пирамиды» в субъектах, которые вынуждены занимать на покрытие текущих расходов.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля раскритиковал губернаторов, допустивших попадание в «долговую ловушку» и пригрозил поместить их самих «в ловушку соответствующую».

По итогам 2020 года суммарный дефицит региональных бюджетов составил 677 млрд рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным за 14 лет.

Эта «дыра» могла бы быть в 6,5 раз больше, если бы не трансферты из федеральной казны, увеличенные в 1,5 раза - до 3,776 триллиона рублей.

У 15 регионов дефицит превысил 10% собственных доходов, а у семи - оказался выше 20%.

Эпицентром «бедствия» стала Кемеровская область с «дырой» в почти 30% собственных налоговых и неналоговых сборов. Почти четверти поступлений не хватило Удмуртии, более 20% - Хакасии, Тюменской, Архангельской областям, Республике Калмыкия и Башкортостану.

В общей сложности, чтобы покрыть дефицит, субъекты субъекты заняли 383 млрд рублей и увеличили совокупную долговую нагрузку на 18%.

Дыры в бюджетах - это дыры в экономике: по итогам года в 51 субъекте упали инвестиции и промышленное производство, в 75 снизились реальные доходы населения, перечисляет главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.

«Долговая нагрузка в большинстве регионов и до пандемии была высокой, основная ее часть накоплена в ходе выполнения «зарплатных» майских указов 2012 года. Однако в 2018-2019 гг. долг снижался. В период пандемии долг вновь стал увеличиваться, многим регионам не хватило дополнительной помощи из-за опережающего роста расходов», - отмечает Зубаревич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».