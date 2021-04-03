Белорусы ежедневно продолжают свою партизанскую борьбу 3.04.2021, 22:28

Фото: ТАСС

Протест многолик, главное действовать и помнить, что правда на нашей стороне.

Суббота прошла для белорусов в привычной партизанской активности. Домбровка, Шарики и Новая Боровая коллективно пишут письма политзаключённым, Полигон-Колодищи и 9-ый километр, а также Боровляны прошли маршами, Велозавод передаёт привет коммунальщикам Ленинского района, Борисов напоминает, что забастовка — кратчайший путь к победе, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Партизаны Койданово-Дзержинска призвали всех белорусов присоединиться к экономическому давлению на режим, а Брест украшает город в правильные цвета, Гомельские партизаны Фестиваля и Солнечного передают привет партизанам Волотовы и Белицы. И даже далёкий Дубай поддерживает белорусов.

Сильные и активные белорусы ежедневно продолжают свою партизанскую борьбу. Протест многолик, главное не сдаваться и помнить: мы не можем простить системе сломанные судьбы, насилие и безнаказанность.

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