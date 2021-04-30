Кибер-партизаны опубликовали переписку судьи-лукашистки

Кибер-партизаны опубликовали переписку судьи-лукашистки24
- 30.04.2021, 7:42
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Уровень хамства и беззакония впечатляет.
Кибер-партизаны взломали Viber судьи Первомайского района Минска Светланы Черепович и опубликовали содержимое ее мессенджера.
Так, в 2018 году прямо во время заседания суда Светлана переписывалась с секретарем Анастасией. Девушки матерят всех участников процесса, при этом друг к другу обращаются на «вы».
Есть также высказывания, поощряющие незаконные расправы над подсудимыми. «Еще конвой попросить глазик ему потом подбить», — предлагает судья-лукашистка.
В 2020-2021 годах судья-лукашистка выносила приговоры честным журналистам и мирным протестующим, а также задержанным на акциях солидарности и Дне Воли.