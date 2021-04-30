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Кибер-партизаны опубликовали переписку судьи-лукашистки

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  • 30.04.2021, 7:42
  • 21,978
Кибер-партизаны опубликовали переписку судьи-лукашистки

Уровень хамства и беззакония впечатляет.

Кибер-партизаны взломали Viber судьи Первомайского района Минска Светланы Черепович и опубликовали содержимое ее мессенджера.

Так, в 2018 году прямо во время заседания суда Светлана переписывалась с секретарем Анастасией. Девушки матерят всех участников процесса, при этом друг к другу обращаются на «вы».

Есть также высказывания, поощряющие незаконные расправы над подсудимыми. «Еще конвой попросить глазик ему потом подбить», — предлагает судья-лукашистка.

В 2020-2021 годах судья-лукашистка выносила приговоры честным журналистам и мирным протестующим, а также задержанным на акциях солидарности и Дне Воли.

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