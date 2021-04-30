Бои на границе Кыргызстана и Таджикистана: количество погибших выросло 30.04.2021, 7:51

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фото: theworldnews.ne

Данные о потерях озвучило Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Число погибших в результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 13, еще 134 человека пострадали.

Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения и соцразвития Кыргызстана, сообщает АКИpress.

25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительное.

В среду, 28 апреля, между жителями приграничных сел в районе спорного водораспределительного пункта Головной произошла стычка, они забрасывали друг друга камнями.

29 апреля погранслужба Кыргызстана заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Также появилась информация о перестрелке между таджикскими и кыргызскими пограничниками в Лейлекском районе и о том, что таджикские военные напали на пункты пограничного контроля Кыргызстана, а кыргызский спецназ в ответ захватил один из таджикских пунктов. В погранслужбе КР заявили, что по всему периметру с обеих сторон начали стягивать дополнительные силы и средства.

29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе.

Страны разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а остальная часть считается спорной.

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