Егор Шарангович, забросив две шайбы, стал первой звездой матча с «Филадельфией»
- 30.04.2021, 7:53
Наш соотечественник отличился в первом периоде.
Дубль Егора Шаранговича принес победу его «Нью-Джерси» в матче с «Филадельфией». Белоруса впору называть могильщиком «летчиков», сообщают naviny.online.
Наш соотечественник отличился в первом периоде (08:10, 15:28). Обе шайбы Егор отправил в ворота соперника, когда его команда играла в большинстве. Итог матча — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).
Отметим, что в минувшие среду эти же соперники также играли. Викторию «дьяволам» принес гол… Шаранговича.
Теперь на счету белоруса 26 очков по системе гол + пас (14 + 12).