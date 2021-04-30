Перекладины для синих пальцев 15 Ирина Халип

30.04.2021, 7:59

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Ирина Халип

Маугли был прав.

Лукашенко строит планы. Лепит собственное будущее «из того, что было». Правда, того, что было, осталось совсем немного.

Ускользнули Олимпийские игры вместе с шансом выехать за границу и сделать селфи на фоне известных людей. Рокировка не помогла: теперь даже в качестве Витиного папы в Токио не пустят. Как и Витю, собственно. Несомненно, это все Герасименя наколдовала: махнула серебряным плавником – и олимпийские двери закрылись на амбарный замок. Герасименю за это можно, конечно, и в розыск объявить, да двери все равно не откроются.

Отсалютовал на прощание клюшкой чемпионат мира по хоккею. За клюшку в знак солидарности зацепился чемпионат по пятиборью. Оба улетели в теплые края, оставив пустые трибуны. Затянуло многими голосами «проща-а-ай!» старое доброе «Евровидение». События, которые составляли основу жизненного плана много лет подряд, полетели в тартарары. Ну не «Дажынки» же планировать – это все равно что вносить в расписание чистку зубов и строить на этом рабочий график.

Но Лукашенко не может признать, что у него все в прошлом, а впереди – ничего. Он понимает, что в такой ситуации главное – это обозначить собственное будущее флажками, как дистанцию. Есть расписание мероприятий – есть будущее. Есть график – есть власть. Поэтому он, висящий на соплях, изо всех сил планирует будущее – чтобы все поверили, будто оно у него есть. Для Владимира Путина Лукашенко планирует форум регионов летом и заседании госсовета союзного государства осенью. Это сигнал: дорогой ВВП, не сбрасывай меня со счетов, осенью я все еще буду здесь, в этой самой резиденции, по этому самому номеру телефона, даром что он молчит уже целый год, и поговорить не с кем, кроме тебя, да и ты не балуешь вниманием. Заметьте, и зимой в Сочи, и в апреле в Москве Лукашенко говорил исключительно о будущем форуме регионов и заседании госсовета. Как будто ездил и на Кавказ, и в Кремль в качестве курьера – с извещением о предстоящих мероприятиях. Чтобы и Путин помнил, и чиновники российские были в курсе, и вообще все при деле. Ну и, конечно, чтобы журналисты продолжали ломать головы: а на этот раз они что подпишут? может, валюту? или вообще объединение?.. На то и расчет.

Ну и, конечно, необходимо чем-то увлечь белорусов. Чем больше они будут заняты пустыми, бессмысленными, никому не нужными и даже вредными вещами, тем лучше. Поэтому для начала Лукашенко запустил в народ идею «конституционной реформы». А теперь, когда ее обмусолили со всех сторон и наконец сообразили, что вся эта не слишком изящная конструкция была придумана исключительно для того, чтобы затянуть время и отвлечь людей от протестов, подкинул людям новую конструкцию - референдум по конституционной реформе. Следующей зимой, разумеется, - это на всякий случай, чтобы помнили: он никуда уходить не собирается, у него большие планы. И вот уже верная подруга Лида, которая весь прошлый год клялась, что после выборов уйдет на пенсию, говорит, что контракт-то у нее заканчивается, но если родине понадобится, то в принципе она готова еще поработать.

Дело тут не в Ермошиной, а в нас. Это нам вбиваются в голову планы Лукашенко. Он хочет, чтобы мы их обсуждали. Он хочет, чтобы мы в них участвовали. Он хочет, чтобы мы приняли как факт его присутствие в нашем будущем. Все эти события – «всебелорусское собрание», референдум, местные выборы – придумываются лишь с этой целью. Это те самые перекладины, за которые цепляются синие пальцы. И, заметьте, очень многие образованные публичные люди с легкостью глотают наживку и начинают обсуждать, в каком формате пройдет референдум, какие вопросы будут на него вынесены и нужно ли участвовать в местных выборах. То есть добровольно признают, что зимой Лукашенко все еще будет сидеть там, где он сейчас, а не в совершенно противоположном месте. Господа, не будьте бандерлогами.

Вспомните: бандерлоги – это такое вымышленное обезьянье племя из «Книги джунглей», которое никак не может принять собственные законы, потому что у него нет памяти. Ее не хватает даже до следующего дня. Так вот, когда мы после всех своих побед и всех своих жертв, после всего пережитого за последний год начинаем всерьез обсуждать референдум, местные выборы и Воскресенского, - мы сразу становимся бандерлогами. «Балу, конечно, побьет меня, но это лучше, чем ловить дурацкие розовые лепестки вместе с бандерлогами», - думал Маугли и был прав.

Если вдруг вы заинтересовались дурацкими розовыми лепестками и всерьез начинаете думать о том, что местные выборы – это в целом неплохо в нашей ситуации и что, может быть, нам нужны переговоры и конституционная реформа, - немедленно остановитесь и произнесите громко и четко: «Лукашенко должен уйти». Помните: никаких розовых лепестков. Он должен уйти.

А за Ермошину не беспокойтесь, она еще действительно поработает. Баландёршей, например.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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