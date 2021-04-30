закрыть
30 апреля 2021, пятница, 10:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Перекладины для синих пальцев

15
  • Ирина Халип
  • 30.04.2021, 7:59
  • 8,678
Перекладины для синих пальцев
Ирина Халип

Маугли был прав.

Лукашенко строит планы. Лепит собственное будущее «из того, что было». Правда, того, что было, осталось совсем немного.

Ускользнули Олимпийские игры вместе с шансом выехать за границу и сделать селфи на фоне известных людей. Рокировка не помогла: теперь даже в качестве Витиного папы в Токио не пустят. Как и Витю, собственно. Несомненно, это все Герасименя наколдовала: махнула серебряным плавником – и олимпийские двери закрылись на амбарный замок. Герасименю за это можно, конечно, и в розыск объявить, да двери все равно не откроются.

Отсалютовал на прощание клюшкой чемпионат мира по хоккею. За клюшку в знак солидарности зацепился чемпионат по пятиборью. Оба улетели в теплые края, оставив пустые трибуны. Затянуло многими голосами «проща-а-ай!» старое доброе «Евровидение». События, которые составляли основу жизненного плана много лет подряд, полетели в тартарары. Ну не «Дажынки» же планировать – это все равно что вносить в расписание чистку зубов и строить на этом рабочий график.

Но Лукашенко не может признать, что у него все в прошлом, а впереди – ничего. Он понимает, что в такой ситуации главное – это обозначить собственное будущее флажками, как дистанцию. Есть расписание мероприятий – есть будущее. Есть график – есть власть. Поэтому он, висящий на соплях, изо всех сил планирует будущее – чтобы все поверили, будто оно у него есть. Для Владимира Путина Лукашенко планирует форум регионов летом и заседании госсовета союзного государства осенью. Это сигнал: дорогой ВВП, не сбрасывай меня со счетов, осенью я все еще буду здесь, в этой самой резиденции, по этому самому номеру телефона, даром что он молчит уже целый год, и поговорить не с кем, кроме тебя, да и ты не балуешь вниманием. Заметьте, и зимой в Сочи, и в апреле в Москве Лукашенко говорил исключительно о будущем форуме регионов и заседании госсовета. Как будто ездил и на Кавказ, и в Кремль в качестве курьера – с извещением о предстоящих мероприятиях. Чтобы и Путин помнил, и чиновники российские были в курсе, и вообще все при деле. Ну и, конечно, чтобы журналисты продолжали ломать головы: а на этот раз они что подпишут? может, валюту? или вообще объединение?.. На то и расчет.

Ну и, конечно, необходимо чем-то увлечь белорусов. Чем больше они будут заняты пустыми, бессмысленными, никому не нужными и даже вредными вещами, тем лучше. Поэтому для начала Лукашенко запустил в народ идею «конституционной реформы». А теперь, когда ее обмусолили со всех сторон и наконец сообразили, что вся эта не слишком изящная конструкция была придумана исключительно для того, чтобы затянуть время и отвлечь людей от протестов, подкинул людям новую конструкцию - референдум по конституционной реформе. Следующей зимой, разумеется, - это на всякий случай, чтобы помнили: он никуда уходить не собирается, у него большие планы. И вот уже верная подруга Лида, которая весь прошлый год клялась, что после выборов уйдет на пенсию, говорит, что контракт-то у нее заканчивается, но если родине понадобится, то в принципе она готова еще поработать.

Дело тут не в Ермошиной, а в нас. Это нам вбиваются в голову планы Лукашенко. Он хочет, чтобы мы их обсуждали. Он хочет, чтобы мы в них участвовали. Он хочет, чтобы мы приняли как факт его присутствие в нашем будущем. Все эти события – «всебелорусское собрание», референдум, местные выборы – придумываются лишь с этой целью. Это те самые перекладины, за которые цепляются синие пальцы. И, заметьте, очень многие образованные публичные люди с легкостью глотают наживку и начинают обсуждать, в каком формате пройдет референдум, какие вопросы будут на него вынесены и нужно ли участвовать в местных выборах. То есть добровольно признают, что зимой Лукашенко все еще будет сидеть там, где он сейчас, а не в совершенно противоположном месте. Господа, не будьте бандерлогами.

Вспомните: бандерлоги – это такое вымышленное обезьянье племя из «Книги джунглей», которое никак не может принять собственные законы, потому что у него нет памяти. Ее не хватает даже до следующего дня. Так вот, когда мы после всех своих побед и всех своих жертв, после всего пережитого за последний год начинаем всерьез обсуждать референдум, местные выборы и Воскресенского, - мы сразу становимся бандерлогами. «Балу, конечно, побьет меня, но это лучше, чем ловить дурацкие розовые лепестки вместе с бандерлогами», - думал Маугли и был прав.

Если вдруг вы заинтересовались дурацкими розовыми лепестками и всерьез начинаете думать о том, что местные выборы – это в целом неплохо в нашей ситуации и что, может быть, нам нужны переговоры и конституционная реформа, - немедленно остановитесь и произнесите громко и четко: «Лукашенко должен уйти». Помните: никаких розовых лепестков. Он должен уйти.

А за Ермошину не беспокойтесь, она еще действительно поработает. Баландёршей, например.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла