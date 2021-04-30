«Победить можно только одним способом: выйти всем и стоять до победы» 10 30.04.2021, 8:09

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Давайте будем честны и настойчивы.

Сергей Шоман – участник после выборных протестов, побывавший в ИВС и СИЗО, поделился своими мыслями по поводу возможных исходов событий, происходящих в Беларуси: как добиться смены политического режима (возможные сценарии) и что этому мешает.

«Помните, как осторожничали блогеры и политологи всех мастей в своих комментариях по поводу, что будет 9-го августа и позже? Надеюсь, самого страшного не случится, надеюсь до применения силы не дойдет, хотелось бы верить и т.д. и т.п. ? Вот это вот все помните еще?

К чему это я? К тому, что точно так же сейчас блогеры и политологи всех мастей осторожничают, давая оценки когда же и как закончится противостояние. Хотя в уравнение революции добавился, как минимум, один показатель.

Если до 9-го августа мы не знали, на что готовы пойти стороны, теперь это уже понятно. Начнем с АГЛ. Нет абсолютно никаких сомнений, что он будет идти до конца. Никакие "уговоры" Запада, угрозы Путина, экономические санкции и кризисы, потерянные имиджи и чемпионаты мира по хоккею его не остановят.

Соответственно, чем дольше остается тиран у власти, тем все безумнее, алогичнее, воинственнее и беспощаднее будут его действия. Что в конечном итоге просто не может не привести к новому витку (или виткам) противостояния.

Нет, ну мы можем надеяться на то, что старого человека подведет здоровье, что в рядах его приспешников найдется свой Брут. Возможно, кто-то на самом деле озадачится арест-краундфандинговой компанией, и это даст свои плоды. Или (не дай Бог!) к нам на голубом вертолете прилетит Путин с вежливыми людьми.

Но давайте будем честны. Все эти варианты - халтура. А именно с ней мы сейчас боремся. С той халтурой, благодаря которой АГЛ стал президентом, а потом подмял под себя все и каждого. С той 26-летней нашей халтурой, когда каждый из нас закрывал глаза на то, что происходит в стране. С той халтурой, с которой каждый из нас сталкивался на работе, с той душевной халтурой, с которой каждый из нас мирился внутри себя.

А что же мы, беларусы? Мы тоже показали, что мы не быдло, стадо и трусы. Мы сделали нечто невероятное! И мы делаем это дальше. Ходим, вешаем, пишем, записываем видеообращения и прочее прочее прочее. Молодцы. Честь нам и хвала!

Но вместе с тем мы сами же и оттягиваем неизбежное. Мы чего-то ждем. Вот придет экономический кризис, тогда! Вот ударит санкциями ЕС, тогда! Вот отнимут у него ЧМ по хоккею, тогда!

Украинский сценарий? Нет, это не для нас. Небесная сотня - это много. А ничего, что пока мы чего-то ждем, прямо сейчас у нас кого-то пытают, калечат, насилуют? И счет покалеченных уже давно перевалил за эту самую "небесную сотню"?

Нет, ребят, я ни к чему не призываю. Я сам, как и вы, надеюсь на чудо Господне. Я просто искренне недоумеваю, когда меня спрашивают - а что делать? А все просто - надо просто выйти всем и стоять до победы. И все... Если мы не хотим в очередной раз схалтурить, а хотим все сделать сами, то нет никаких других рецептов. Просто нет.

Жыве Беларусь».

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