Археологи нашли загадочную пирамиду в городе, завоеванном ацтеками 30.04.2021, 8:16

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Сооружение было скрыто под курганом.

В Мексике археологи обнаружили неизвестную ранее пирамиду на руинах древнего города-государства Тлакочкалько (находятся на территории города Тлальманалко).

Об этом сообщается на сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Пирамида была скрыта под курганом и имеет размер основания 12 на 18 метров. Высота - 9 метров. Состоит пирамида из трех уровней. Однако, по словам ученого Эрве Виктор Монтерроса Десруэльеса, пирамида была выше, так как найденная структура - это только треть первоначального размера. Предположительно, основание пирамиды первоначально было размером 35 на 45 метров.

"Это сооружение было построено в два этапа. Первый этап - период примерно с 1350 по 1465 годы нашей эры. Это были времена гегемонии государства Чалько. В сооружении явно видны признаки строительной системой, которой пользовались в этом городе. Например, на это указывает состав использованных строительных растворов на основе извести, в который добавляли ил из озера, а также характерная для Чалько техника проведения каменных работ", - рассказал археолог Рикардо Арредондо Рохас.

Второй этап строительства, пирамиды, предположительно, начался около 1465 года и продолжался вплоть до прибытия на континент испанцев. Именно на втором этапе фундамент был значительно расширен, а качество работы резко ухудшилось. По мнению ученых, это связано с завоеванием города. Тлакочкалько входил в лигу Чалько - конфедерацию государств, в составе которого также находились Тлалманалко, Амакемекан, Чимальуакан и Тенанко. Все они были завоеваны в 1465 году нашей эры ацтеками во время правления Монтесумы и оставались в их подчинении до прихода испанцев.

"Именно в этом поселении Эрнан Кортес, согласно третьему из своих писем, отправленных испанскому императору Карлу V, провел ночь, чтобы договориться о союзе с властителями Чалько, которые проводили его к "вратам Мексики" - городу Теночтитлан", - говорит Эрве Монтерроса.

О функциональном назначении найденной пирамиды пока ничего не известно. Это мог быть культовый объект, дворец или дом какого-то представителя местной элиты. На последнее косвенно указывают найденные фрагменты керамики.

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