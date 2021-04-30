Скандал со «Спутником V»: Словакия обнародовала контракт о покупке российской вакцины 3 30.04.2021, 8:25

10,120

фото: reuters

Стала известна цена, по которой РФ продавала препарат.

Министерство здравоохранения Словакии на фоне скандала со «Спутником V» обнародовало контракт о покупке российской вакцины.

Документ опубликован на сайте центрального реестра контрактов правительства.

По контракту Россия должна поставить Словакии два миллиона доз препарата (по миллиону доз каждого компонента вакцины).

Стоимость двух компонентов составляет $19,9 (по $9,95 за каждый).

После закупки российской вакцины «Спутник V» в Словакии разгорелся политический кризис. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину втайне от других партий. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.

12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. Затем об отставке объявили министр образования Бранислав Грелинг, глава МИД Иван Корчок, министр экономики Рихард Сулик и, в конце концов, сам премьер Матович.

Скандал разгорелся с новой силой, когда Словацкий государственный институт контроля за лекарствами сообщил, что Россия продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом The Lancet.

15 апреля президент Зузана Чапутова потребовала рассекретить договор о поставке российской вакцины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».