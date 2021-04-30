Ход «копейкой»: сколько еще будут расти цены на топливо в Беларуси? 2 30.04.2021, 8:38

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Эксперт назвала пять факторов.

Если какой-то урок из новейшей истории и был успешно усвоен белорусскими властями, так это вопрос топливного ценообразования, пишет «Завтра твоей страны».

После акций «СТОП бензин» в 2011 году, стоимость бензина и дизельного топлива росла по чуть-чуть, а в последние два года этот процесс и вовсе трансформировался в «копеечную» стратегию.

В итоге в 2019 году цены на автомобильное топливо в Беларуси менялись 28 раз, а в 2020 году —16. На конец апреля в 2021 году повышение произошло 12 раз, то есть прибавка в стоимости уже составила 7%.

В свою очередь, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сказала, что цены на автомобильное топливо планируют поднять еще на 5-6% до конца года (при сохранении нынешнего курса рубля и цен на нефть). В таком случае стоимость 1 литра АИ-95 приблизится в 2 рублям.

Много это или мало? Удастся ли концерну удержаться в намеченных рамках? И главное: есть ли предел у этой пытки «копейкой»? Журналисты поговорили с экспертом в области энергетики, нефтехимической промышленности и приватизации, экономическим обозревателем портала «Белрынок» Татьяной Маненок.

Цены на топливо в нашей стране — как мы пришли к ним?

Для начала вводные данные. Беларусь — страна, практически в полном объеме импортирующая нефть. Мы добываем 1,71 млн тонн нефти в год, тогда как заводы сейчас перерабатывают 18 млн, а потенциально способны переработать до 24 млн тонн. Внутренний рынок потребляет 5-6 млн тонн нефтепродуктов. На рынке топлива у нас не рыночное ценообразование, а административное, но с учетом ряда факторов.

Первый фактор — цена нефти.

На сегодняшний день мы платим порядка 90% ее рыночной стоимости, и колебания цены нефти на мировом рынке не может не влиять на цену итогового продукта в виде топлива. Только за первый квартал 2021 года цена нефти выросла на 21% — с 41,7 доллара до 65,6 доллара за баррель.

Если условно спроецировать график роста цен на нефть на график темпов роста цен на топливо, мы увидим, что цена на топливо в таком же размере не повысилась.

Второй фактор — колебания курсов валют.

Нефтяники покупают нефть за доллары, поэтому фактор курса рубля к доллару тоже играет не последнюю роль. Если сравнить стоимость бензина в апреле этого года, то на 14 апреля он стоил 1,80 рубля или 0,68 доллара. А в первом квартале 2020 года этот же бензин стоил 0,76 доллара за литр. Так что в долларовом эквиваленте произошло даже снижение стоимости топлива. А если учесть, что курс национальной валюты сдерживается в административном порядке, то цена получается еще ниже.

Третий фактор — необходимость выдержать баланс прибыли и убытков НПЗ.

Еще два года назад на мировых рынках была совершенно другая конъюнктура, поставки в другие страны приносили нашим НПЗ хорошую маржу, поэтому за счет экспорта нефтепродуктов заводы практически содержали и субсидировали внутренний рынок с его «социальными» ценами.

Сейчас ситуация на экспортных рынках изменилась: в прошлом году из-за ковида упал спрос на топливо, следовательно, упала и цена нефти и нефтепродуктов. На сегодня сектор нефтепереработки работает с минимальной маржой — порядка 3%. Зарабатывать на экспорте теперь не так уж и просто, хотя нефтяной сектор прилагает к этому все усилия. Пока это удается делать на сопредельных рынках – прежде всего, в Украине. Тем не менее субсидировать внутренний топливный рынок нефтяникам очень сложно.

Четвертый фактор — надо оставаться привлекательными по сравнению с соседями.

Привлекательность белорусского топливного рынка, в том числе важна, чтобы перевозчики, следующие транзитом через нашу страну, «голосовали рублем» в пользу наших АЗС. В каждом литре проданного топлива заложены акцизы. Это доходная статья бюджета, так что, чем больше объем потребления топлива, тем больше поступлений в бюджет.

Пятый фактор — не допустить социального напряжения.

Здесь все понятно. Ситуация в стране слишком напряженная, чтобы резким повышением цены на топливо дополнительное возмущение.

— Правительству приходится балансировать между интересами заводов, потребителей и интересами бюджета. Плюс учитывать все остальные факторы. Так и появилась «копеечная» тактика повышения цен на топливо: как они заявляют, для адаптации потребителя к ценам и сглаживания пиков как взлета, так и падения мировых цен на нефть, — отмечает Татьяна Маненок.

Какие перспективы с ценами на топливо?

— В концерне заявили, что, если не изменится ситуация и курс рубля, то до конца года цена топлива вырастет еще на 5-6%. Но цена на нефть растет (есть мнение, что она может достичь 70 долларов за баррель), курс не стоит на месте, инфляция дает о себе знать. Так что, невзирая на все старания правительства, повышение неизбежно, — предполагает наш собеседник.

А предприятия-экспортеры, будучи гарантами цен для внутреннего рынка, уверенно себя чувствуют?

— С экспортом ситуация усложнилась, но предприятия демонстрируют гибкость и расторопность. Причем нашим заводам интересны именно сопредельные страны, так как поставки через порты низкомаржинальные.

Например, Мозырский завод неплохо работает на украинском рынке, поставляя туда светлые нефтепродукты — дизтопливо, бензины. Ранее руководство предприятия говорило, что им удалось заключить контракты на 2021 год с украинскими покупателями с учетом даже эффекта налогового маневра — это достаточно выгодные условия.

Заводы пытаются выходить на рынок с новой продукцией — тот же битум для украинских предприятий в дорожном строительстве.

К примеру, в первые два месяца 2021 года в 6,2 раза (по сравнению с первыми двумя месяцами 2020-го) выросли поставки в Россию, — отмечает Татьяна Маненок.

Санкции могут спровоцировать рост цен внутри страны?

— В санкционный список пока попало только ОАО «Нафтан», — говорит эксперт. — И уже был период, когда этот завод жил с санкциями. Тогда предприятие не без труда, но адаптировалось к новым условиям. Были проблемы с расчетами в долларах, потом завод перешел на расчеты в евро. Так что тут еще имеет значение, поддержит ли ЕС такие санкции. В любом случае, не исключаю, что найдутся схемы, чтобы минимизировать влияние санкций.

Но главные трудности возникнут с импортом технологического оборудования. Сейчас заводы завершают модернизацию, пусконаладочные работы идут с участием зарубежных специалистов. Если санкции будут продолжены, это будет проблематично. Потому что собственных технологий в данном направлении в Беларуси, как и в России, нет.

А риск недопоставок сырья со стороны российских партнеров может повлиять на ситуацию с ценами?

28 апреля Reuters сообщил, что российские нефтяные компании рассматривают вопрос ограничения поставок нефти на новополоцкий «Нафтан». Причина — с 3 июня вступят в силу санкции США в отношении предприятий концерна «Белнефтехим» и некоторых других белорусских компаний, а российские поставщики намерены минимизировать свои риски.

— Однако на данный момент рано что-то прогнозировать, — рассуждает Татьяна Маненок. — Остаются открытыми вопросы действительно ли поставки будут ограничены, какими компаниями и в каком объеме. Во-вторых, неизвестно, как произойдет перераспределение поставляемых объемов нефти между двумя белорусскими предприятиями — Мозырским и Новополоцким НПЗ. В-третьих, сколько может продлиться такое ограничение. D прошлом году у нас уже была ситуация, когда около трех месяцев российская нефть не поступала на наши НПЗ, а производство не остановилось. Но даже при самом негативном исходе формула ценообразования топлива внутри страны вряд ли изменится: потому что необходимость балансировать между интересами всех участников рынка никуда не исчезнет.

Если не принимать во внимание административный ресурс, какие цены сформировал бы свободный рынок?

Для понимания свободного ценообразования, стоит посмотреть на ситуацию на украинском рынке, уверена Татьяна:

— У Украины тоже нет крупных залежей нефти, правда, она импортирует преимущественно готовые нефтепродукты. Ранее представители Белнефтехима говорили, что после завершения налогового маневра цена топлива на белорусском рынке будет приближена к цене украинской. Потом, правда, обещали держать уровень цен ниже за счет внутренних возможностей.

Рано или поздно мы перейдем на рыночный подход в ценообразовании топливного сектора?

Никто не знает, что будет в дальнейшем. Ясно, что к 2024 году в России завершится налоговый маневр, и мы будем покупать нефть по мировым ценам.

Но последние новости говорят о том, что в рамках интеграции с Россией будет предпринята попытка сближения налоговых систем. Это, как ожидает белорусская сторона, снова даст нам определенные нефтяные преференции. С другой стороны, сложно представить, что значит унификация налоговой политики в нефтяной сфере. Здесь очень много вопросов.

И самый непредсказуемый фактор: социальное напряжение. Есть ли некая черта в сознании людей?

Конкретной цифры нет. Все зависит от экономической ситуации и общего благосостояния людей. Власть это понимает, и пытается за счет кредитов и господдержки предприятий не допустить падения уровня жизни населения. И сдерживание цен на топливо — в этом же русле.