В Израиле более 40 человек погибли при обрушении трибун на празднике 30.04.2021, 8:50

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Инцидент произошел в районе горы Мерон на севере страны.

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля произошло обрушение трибун. Десятки людей пострадали, есть погибшие.

Об этом сообщает местное издание Jerusalem Post.

Точное количество жертв этого происшествия еще уточняется. По данным издания, на месте происшествия погибло 44 человека, еще 103 человека получили ранения, 38 из них - госпитализированы в критическом состоянии.

Согласно предварительным оценкам израильской службы скорой помощи, погибших в результате инцидента - не менее 38, десятки раненых, из которых 6 - в критическом состоянии, 18 - в тяжелом, 2 - в состоянии средней тяжести и 39 - с легкими травмами.

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