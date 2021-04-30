закрыть
30 апреля 2021, пятница, 10:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Израиле более 40 человек погибли при обрушении трибун на празднике

  • 30.04.2021, 8:50
  • 3,228
В Израиле более 40 человек погибли при обрушении трибун на празднике

Инцидент произошел в районе горы Мерон на севере страны.

Во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля произошло обрушение трибун. Десятки людей пострадали, есть погибшие.

Об этом сообщает местное издание Jerusalem Post.

Точное количество жертв этого происшествия еще уточняется. По данным издания, на месте происшествия погибло 44 человека, еще 103 человека получили ранения, 38 из них - госпитализированы в критическом состоянии.

Согласно предварительным оценкам израильской службы скорой помощи, погибших в результате инцидента - не менее 38, десятки раненых, из которых 6 - в критическом состоянии, 18 - в тяжелом, 2 - в состоянии средней тяжести и 39 - с легкими травмами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла