«Сейчас владеть станцией техосмотра – прибыльный бизнес» 30.04.2021, 9:45

фото: abw.by

Откровенный рассказ о том, как владельцы СТО в Беларуси пережили госпошлину.

Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении вызывала много недовольства со стороны автовладельцев, которые выражали свой протест отказом от прохождения техосмотра. Автомобилисты, которые не проходили техосмотр, злорадствовали, что бюджет страны недополучает средства.

Однако мало кто задумывался о том, что была еще одна сторона конфликта – владельцы станций техосмотра. Журналисты abw.by поговорили с одним из них о том, как удалось пережить отсутствие клиентов и что происходит на станциях сейчас. Для этого отправились на станцию диагностики №198 на улице Карвата, 88.

Что сейчас происходит на станциях техосмотра?

На место приезжаем в 12.30. Через 15 минут у сотрудников должен закончиться обед, а перед входом уже собралась очередь из пяти автомобилей. В очереди и машины, внешне похожие на авто физических лиц, и несколько Renault Dokker с оклейкой сети "Остров чистоты". Мужчины в очереди обсуждают усложненные схемы оплаты: "Раньше деньги в кассу дал – и все, а теперь терминалов понаставили или в банк иди".

"Даже не знаю, когда лучше подъехать, чтобы не было очереди, – рассуждает пожилой мужчина. – Наверное, завтра с утра подъеду, а сегодня просто помою здесь машину. Знакомый проходил техосмотр недавно на Долгиновском тракте с утра, говорил, что совсем без очереди".

Но большинство автомобилистов считает, что сейчас очередей нет по сравнению с тем, что было на станциях в феврале и марте. Владелец автомобилей компании "Остров чистоты" на некоторых авто проходил техосмотр в феврале, как раз после появления информации о камерах, и тратить на это приходилось целый день, а то и сутки.

"Я раз приехал на станцию в 6.20 утра и был двадцатым по живой очереди. Мы пригнали 8 машин, последняя прошла техосмотр только около трех часов дня. На трассе М6 на станции вообще в 8.10 утра были очереди до самого кольца. В Барановичах всего несколько станций, мои водители проходили техосмотр сутки: занимали с ночи, сидели в машине, чтобы пройти на следующий день. А самое интересное в том, что все эти техосмотры придется опять проходить в феврале следующего года – и будет то же самое".

Владелец Ford Sierra 1993 года приехал на станцию планово и техосмотр прошел без проблем – автомобиль он приобрел два года назад у первого владельца, который о нем очень заботился и обслуживал на СТО в Германии.

В целом по нашим наблюдениям во вторник, первый рабочий день после выходных, больших очередей на станции не было – максимум время от времени собирается от 2 до 5 машин, но линия была всегда занята.

Директор станции диагностики: "Мы выживали за счет юрлиц"

О том, как станции техосмотра пережили период госпошлины и что происходит с ТО сейчас, рассказывает директор станции диагностики №198 Кирилл Тычина:

"На этом месте мы работаем три года, станция техосмотра нам досталась "в нагрузку" к снимаемому помещению – владелец сдал нам ее на выгодных условиях, чтобы не закрывать. У нас была только СТО по ремонту коммерческой техники, мы на тот момент искали место в аренду. Подходящее нашли здесь, условия, которые предложил арендодатель, посчитали выгодными. Да, мы согласились взять в аренду станцию техосмотра, понимая, что она будет работать в убыток, потому что арендодатель предложил нам выгодные условия и хорошую арендную плату по основным площадям при условии, что мы берем техосмотр. Подсчитав все, мы поняли, что есть смысл этим заниматься.

У нас одна линия, мы делаем диагностику легковых автомобилей с передним, задним и полным приводом, авто на шипованной резине и грузовиков общей массой до 12 тонн. Помещению и оборудованию около 13 лет, практически все необходимое для работы уже было. То есть мы только пользуемся станцией, за свои средства осуществляем ремонт, поверку оборудования и выплачиваем зарплату работникам.

По сути, у нас коммерческий техосмотр: "Белтехосмотр" и государство не вмешиваются в хозяйственные вопросы нашей компании, но и материально не помогают. УП "Белтехосмотр" для нас регулятор и контролер – занимается разработкой нормативных документов, консультирует по рабочим вопросам, его сотрудники периодически производят мониторинг и находятся в постоянном контакте с руководством, а также осуществляют контроль знаний и подготовки сотрудников. К тому же на каждой станции техосмотра, помимо сотрудников станции, в обязательном порядке присутствует инженер УП "Белтехосмотр", который сверяет номера и выдает разрешение на допуск. Государство следит только за тем, чтобы независимо от формы собственности стандарты проверки автомобилей на всех станциях были одинаковы.

В материальном же плане у нас все как в обычном бизнесе. Мы оплачиваем налоги, станция платит за электроэнергию и воду по стандартным тарифам, никаких скидок мы как владельцы техосмотра со стороны государства не имеем. Так работают и другие: например, владельцем станций, которые находятся на территории автопарков, является ГП "Минсктранс", станция на территории ГАИ принадлежит Госавтоинспекции, есть в Минске несколько частных станций.

Поэтому стоимость услуг в разных местах может отличаться. У нас нет пределов, какие цены мы можем выставить за диагностику, 5 рублей или 500. Та стоимость, которая у нас сейчас – 35 рублей, – средняя по городу, ее мы определили исходя из наших затрат. В нынешнем году, когда количество клиентов выросло, выросла нагрузка на сотрудников, соответственно их премиальная часть, поэтому на многих станциях в Минске, в том числе и на нашей, стоимость пришлось поднять.

Пока действовала пошлина, станция стабильно работала в "минус". В хорошие месяцы мы могли сработать в ноль или небольшой "плюс" при отсутствии каких-то издержек, например, ремонта оборудования. Количество клиентов в 2019 и 2020 годах снижалось. В то время, если к нам приезжало в месяц 200 машин, этот период считался хорошим, а если их было 300 – прибыльным. Были дни, когда не было ни одной машины. Весной наблюдалось мнимое оживление, когда пожилые люди, которые используют машину только летом для поездок на дачу и проходят техосмотр ежегодно, открывали сезон. А потом снова затишье.

Выживали в основном за счет юридических лиц. С ними мы пытались отдельно работать и создавать более выгодные и удобные условия, облегчать какие-то базовые вещи. Например, приехал водитель того же молочного завода на техосмотр, а у него перегорела лампочка – чтобы пройти ТО он должен поехать на базу, выписать лампочку, поставить ее и снова ехать к нам. Мы предложили некоторым организациям заключить договор и решать подобные мелкие вопросы на нашей СТО, после чего сразу проходить линию и закрывать вопрос с техосмотром за один день. Таким способом удалось привлечь некоторых клиентов, за счет организаций у нас получалось в тяжелые времена добиться некоторого прироста. Закрываться и отправлять людей в отпуска из-за простоя не пришлось ни на СТО, ни на техосмотре.

Для физлиц какие-то скидочные программы делать не пытались. Мы посчитали, что это бессмысленно, скидками людей на техосмотр не заманишь. Когда получение разрешения стоит 30 рублей, а человеку нужно заплатить 200 и больше рублей пошлины, если мы сбросим 10 рублей на техосмотр, финансово для человека это будет незначительно, а для нас – лишняя суета. Было понятно, что ситуация не изменится, пока государственный регулятор не начнет что-то делать. И сейчас цены для юрлиц у нас ниже, чем для физлиц.

Многие станции в период действия госпошлины закрылись. Например, рядом с нами была 205-я, принадлежавшая крупному предприятию, которое "тянуло" ее около четырех лет. В конце концов руководством летом прошлого года было принято решение станцию закрыть и продать со всем оборудованием. Скорее всего, ее выкупит кто-то другой и откроет снова.

Когда пошлину "отвязали", машин сразу было много. Потом ситуация стабилизировалась, но ГАИ сообщила о рейдах – и появились дикие очереди. Люди занимали место с 4 утра, к 8 часам уже набиралось больше 30 машин. В результате возникали конфликты между теми, кто по очереди и по записи. Это время было очень напряженным. Мы тогда уже знали, что если машина приехала и стала в очередь после обеда, то человек, скорее всего, не успеет пройти ТО. Поэтому выходили и предупреждали людей, чтобы потом не было конфликтов с сотрудниками и обид "неужели вам сложно принять одну машину". Но это действительно трудно: даже 80 автомобилей в день, если разделить на 8 часов, принять нужно 10 машин в час. Получается по 6 минут на одну машину. А в один из пиковых дней через линию у нас прошло 126 транспортных средств.

Сейчас ситуация спокойная, поток клиентов высокий, но постоянный. В ближайшее время мы ожидаем некоторый спад количества машин в день, потом цифры выйдут на какое-то постоянное значение. Но все равно мы считаем, что в ближайшее время желающих пройти техосмотр будет много. С учетом того, что в Минске сейчас работает 32 станции, нагрузка будет. Постепенно будут открываться диагностические станции, которые были закрыты. Возможно, к концу года в Минске их будет уже больше 60, тогда поток желающих перераспределится, очереди станут меньше. Пока же, как сказал наш начальник, который работает на этом месте уже 13 лет, такого количества автомобилей, которое есть сейчас, не было никогда. То есть техосмотр из убыточного занятия стал прибыльным.

Что касается стоимости оборудования, установленного у нас, то конкретных цифр я не назову. Цены зависят от качества: если предприниматель, открывая техосмотр, хочет сэкономить, он возьмет подешевле, а если хочет, чтобы диагностическая станция работала долго и надежно, – хорошее, но дорогое. Собственник нашей станции сделал хороший запас по качеству, все оборудование немецкого производства, поэтому каких-то глобальных поломок за время нашей работы не было, а если какие-то мелочи и случались, все это оперативно устранялось. В самом начале работы нам пришлось кое-что докупить, мы взяли приборы подешевле – и пожалели: попытка сэкономить вылилась в затраты на ремонт. В целом на обслуживание оборудования уходит около полутора тысяч рублей в месяц.

Как отсутствие контроля за состоянием автомобилей повлияло на состояние автопарка в стране? Однозначно негативно. К примеру, из трех моих знакомых, которые не проходили техосмотр 2-3 года, двое не прошло с первого раза: у одного на стенде лопнула тормозная трубка, второй не прошел по состоянию кузова. Когда действовала пошлина, к нам приезжали в основном машины, в которых владельцы были уверены, а если какие-то нюансы проявлялись, их оперативно устраняли.

Если говорить о неисправностях, с которыми приезжают машины сейчас, то в основном это проблемы с тормозной системой, неисправности стояночного тормоза на автомобилях с автоматической коробкой передач, проблемы со светом фар и внешним видом – коррозией и повреждениями ЛКП. Причем эти неисправности обнаруживаются на автомобилях в возрасте 10-15 лет, которые составляют большую часть наших клиентов. Много приезжает свежих авто, проблем у которых нет. Машины 20 лет и старше на техосмотре мы практически не видим – их у нас около 5 процентов всего потока.

Что касается СТО, то многие владельцы, с которыми я говорил, заметили, что техосмотр начал работать. Так как наша станция технического обслуживания специализируется на коммерческом транспорте, у нас в большинстве своем обслуживаются люди, которые проходили техосмотр и раньше. Из 11 постов у нас только 4 легковых, на которых чаще всего ремонтируются машины наших клиентов-юрлиц. Это сделано для удобства, чтобы организации не гонять машину на другую станцию. Весной оживление заметно, но мне сложно сказать, связано это с техосмотром или с началом сезона".

Наш вердикт

Как отмечают сотрудники станций диагностики, госпошлина, которая взималась с автовладельцев на протяжении 7 лет, сказалась на техническом состоянии автомобилей в худшую сторону. Судя по ажиотажу в первые месяцы после ее отмены, многие автомобилисты не проходили техосмотр именно из-за этого платежа.

Сами станции техосмотра превратились в убыточные предприятия и существовали только как побочный бизнес в дополнение к основному источнику дохода. Владельцы станций техосмотра, вложившие большие деньги в покупку оборудования, оказались в ситуации, когда не могли получать прибыль или несли убытки в результате работы, но и не могли выгодно продать оборудование. Поэтому организации, владеющие станциями, ждали отмены пошлины не меньше рядовых автомобилистов.

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