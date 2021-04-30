Михаил Ходорковский попросил присылать ему информацию о Сечине и Мишустине 30.04.2021, 9:56

михаил ходорковский

Фото: EPA/UPG

Сбор информации начинается из солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным.

Бывший глава корпорации ЮКОС, политэмигрант Михаил Ходорковский заявил, что вместе с коллегами намерен собрать информацию о возможной причастности к коррупции четырех высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкорпораций. Это глава правительства России Михаил Мишустин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин и бывший генпрокурор, представитель президента в Южном федеральном округе Юрий Чайка, сообщает svoboda.org.

В знак солидарности собираем док-ва по 4 фигурантам списка Навального: Сечин, Миллер, Чайка, Мишустин.

dossier.center@protonmail.com pic.twitter.com/DrJUl8Ieb4 — Ходорковский Михаил (@mich261213) April 29, 2021

По словам Ходорковского, сбор информации он начинает из солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в колонии. Бывший глава ЮКОСа, который сам провел в России за решеткой более 10 лет, напомнил, что соратники Навального призвали страны Запада внести в санкционные списки 35 россиян из окружения Владимира Путина (в их числе и Миллер, Сечин, Чайка и Мишустин). По словам Ходорковского, для того, чтобы применить к этим лицам санкции в рамках "закона Магнитского", необходимы "множественные доказательства, что эти лица причастны к коррупции или иным преступлениям".

Ходорковский призвал направлять информацию на электронную почту центра "Досье", который он финансирует. Под призывом в телеграм-канале Ходорковского стоит также подпись Билла Браудера, инициатора принятия "законов Магнитского" в США и других странах мира.

Навального в феврале суд отправил в колонию по старому уголовному делу. Недавно он 3 недели держал голодовку и прекратил ее после того, как его осмотрели гражданские врачи. Власти России активно преследуют сторонников Навального. Страны Запада требуют его освободить, называя его преследование политически мотивированным. Санкции против "олигархов", однако, в последних пакетах санкций ЕС и США против Москвы отсутствуют.

Сечин и Миллер находятся в санкционном списке США – но не ЕС. Санкции в США были также введены против старшего сына Чайки Артема (героя одного из самых известных расследований Навального). Против Мишустина, возглавившего российский кабинет в 2020 году, санкции не вводились.

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