А у «Нафтана» нефть пересохла 3 30.04.2021, 10:16

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Реальность для белорусских властей становится все менее радужной.

Telegram-канал «Письма к дочери» считает, что перспектив у белорусского режима выйти из имеющейся ситуации нет:

– Сигналить мировому сообществу белорусским властям действительно пора. Можно уже даже не с помощью интервью, а для краткости морзянкой какой-нибудь, что ли. Даже если они ничего дурного про союзника не заподозрили. Потому что сегодня у нас 30 апреля, а из-за санкций США нефтяных контрактов на май что-то не видно. А судя по тому, что Белнефтехим вчера сказал не волноваться за бензин, их в обозримом будущем и не предвидится.

И даже если завод вдруг получит какую-нибудь нефть – это же половина дела. Потом надо еще и бензин продать. Вот опыт Гродно Азота как бы намекает, что хитроумные схемы обмана американского Минфина пока недостаточно хитроумны. Сначала они предлагали посредникам, которые не будут упоминать белорусский завод в документах, 5 миллионов за услуги, но желающих не нашлось. Сейчас уже предложение выросло до почти 6 миллионов.

В общем, пока красауцы придумывают новые подробности заговора и монетизируют свои моральные страдания, реальность для белорусских властей становится все менее радужной. Потому что реальность, в отличие от мира фантазий, такая беспощадная стерва, что у поступков в ней всегда бывают последствия. И, что характерно, совсем же не те, на которые рассчитывал. Вот дал ты 13 суток за пикет «облаками, ромашками и тюльпанами», а у Нафтана нефть пересохла.

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