«Адмирал Кузнецов» как маркер санкций против России 9 Александр Коваленко, sprotyv.info

30.04.2021, 10:46

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Решительные действия могут поставить крест на будущем единственного российского авианесущего крейсера.

Ни для кого не секрет, что годами российский ВПК использовал в своей военной технике не только элементы российского производства, но и немало иностранных комплектующих. Это объяснялось как высоким качеством иностранной продукции, ее высокотехнологичностью, так и невозможностью на российских предприятиях производить те или иные узлы.

После введения санкций против России, запрещающих поставки высокотехнологичного оборудования, за ее вторжение в Украину и оккупацию полуострова Крым, а так же части Донецкой и Луганской областей, страна под громким лозунгом импортозамещения стала предпринимать попытки хоть как-то выйти из сложной ситуации с нехваткой узлов и агрегатов для тех или иных видов техники.

В большинстве случаев, конечно же, Россия не смогла своевременно и в сжатые сроки импортозаместить западные образцы. А в ряде случаев, не смогла этого сделать и вовсе. Это вынудило Россию искать иностранных поставщиков, которые, невзирая на санкции, продолжили бы поставлять для нужд российской военщины необходимую технику.

И, на удивление, по состоянию на 2021 год такие поставки продолжаются, причем не на незаметные объекты, катера или самолеты, а на самый скандальный и самый аварийный в истории ВМФ РФ корабль – авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Так, выяснилось, что Россия не может самостоятельно осуществить замену на крейсере установок по очистке сточных вод (УОСВ). В свою очередь, если данные установки не будут работать, либо будут, но не эффективно, то судну, либо военному кораблю, согласно Конвенции МАРПОЛ-73/78, будет запрещено выходить в международные воды.

Но тут, на помощь российскому авианесущему крейсеру пришла итальянская компания Tecnicomar, готовая поставить для нужд ВМФ РФ УОСВ Ecomar! А, что до санкций? Видимо в Tecnicomar о введенных против России санкциях не слышали.

Причем "Адмирал Кузнецов" с привлечением иностранных фирм к обеспечению ремонтных работ нужными узлами, оборудованием и материалами ограничился не только услугами итальянских друзей. Сейчас стоит вопрос о замене уплотнителей в аэрофинишерах и в этом вопросе на выручку авианесущему крейсеру готовы прийти поставщики из Германии!

Таким образом, один только "Адмирал Кузнецов", при детальной инспекции, например, Минфином США, может выявить с дюжину иностранных поставщиков, нарушающих санкции. В свою очередь, решительные действия в этой области, могут поставить крест на будущем единственного российского авианесущего крейсера. Но будет ли это сделано – вот в чем вопрос.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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