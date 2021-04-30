Видеофакт: Бело-красно-белый флаг на митинге в Чехии 30.04.2021, 10:25

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Чехи вышли на акции протеста против российской угрозы.

В Чехии прошли митинги против российской угрозы и политики президента страны Милоша Земана, которого обвиняют в прокремлевской политике.

Протестующие также вынесли большой бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом.

Кроме того, выступающие на митинге назвали Россию «угрозой национальной безопасности» Чехии, а также одобрили исключение российской госкорпорации "Росатом" из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".

Критика Земана

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг слова Милоша Земана о том, что у чешского следствия есть две версии взрыва на складе боеприпасов во Врбетице - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. По словам Бабиша, власти Чехии рассматривают лишь одну версию взрыва во Врбетице - и это версия причастности российских спецслужб.

В свою очередь, глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал Земана, заявив, что попытка объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

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