Первый случай в истории: ученые обнаружили необычную мумию 1 30.04.2021, 10:39

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Фото: Warsaw Mummy Project

Находка была сделана в Польше.

В Национальном музее в Варшаве обнаружили первое в мире (согласно имеющимся данным) забальзамированное тело беременной женщины. Это древнеегипетская мумия, которая хранилась в коллекции музея – ее решили дополнительно изучить, пишет National Geographic.

Изначально археологи полагали, что завернутое в бинты тело принадлежало жрецу по имени Хор-Джехути, но в 2016 году ученые выяснили, что мумия – женского пола. Теперь они узнали новые подробности о прошлом жительницы Древнего Египта.

«Мы собирались завершить проект, когда мой муж Станислав, специалист по Древнему Египту, посмотрел на рентгеновские снимки и увидел в утробе мумифицированной женщины маленькую ступню», – Марзена Озарек-Сзилке, археолог из Варшавского университета.

Мумия была подвергнута нескольким сериям томографических сканирований, рентгеновских снимков и трехмерной визуализации, которые позволили более внимательно изучить весь плод. Ученые установили, что женщина находилась на 26-28-й неделе беременности. Пол плода определить не удалось.

«По неизвестным причинам плод не был извлечен из брюшной полости умершей во время мумификации. Вот почему эта мумия действительно особенная», – говорит соавтор исследования Войцех Эйсмонд из Польской академии наук.

Мумия была подвергнута нескольким сериям томографических сканирований, рентгеновских снимков и трехмерной визуализации

Умершей женщине было от 20 до 30 лет. Причину ее смерти пока установить не удалось. Также неизвестно, почему ее тело находилось в гробнице с именем древнеегипетского жреца.

Озарек-Сзилке заявила, что в тканях сохранились следы крови умершей женщины. В рамках следующего этапа исследования ученые хотят проанализировать состав крови. Благодаря этому, возможно, удастся выяснить причину смерти, поскольку определенные токсины, указывающие на конкретные заболевания, могут быть обнаружены даже сегодня.

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