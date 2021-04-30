Эксперт: Американские санкции – стратегическая проблема для белорусской нефтепереработки 1 30.04.2021, 10:41

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Прежде всего, это большие потери для бюджета.

Обозреватель газеты «Белрынок» Татьяна Маненок анализирует, как восстановленные американские санкции повлияют на белорусскую нефтепереработку и действительно ли российские компании прекратят поставки на «Нафтан», сообщает «Радыё Свабода».

– Сейчас активно обсуждается новость, что ввиду американских расширенных санкций российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на «Нафтан». Насколько такой вариант на сегодня выглядит реалистичным, при том или ином развитии событий?

– Для меня такая информация прозвучала довольно неожиданно. Хотя эксперты уже писали о том, что на этот раз санкции США имеют расширенное значение. Это означает, что под них могут подпасть не только сами белорусские компании, но и компании, которые с ними сотрудничают. Поэтому это очень серьезно для Белорусской нефтяной отрасли.

В первом квартале 2020 года уже была ситуация, когда не было поставок нефти от крупных российских компаний, и белорусские нефтеперерабатывающие заводы уменьшили свою мощность приблизительно на 50 процентов. Но сделали все, чтобы не остановить технологические процессы на обоих заводах, были задействованы все нефтяные резервы.

Тогда, в начале прошлого года, белорусские власти активно занимались поиском альтернативы. По итогам января-мая 2020-го каждая пятая тонна нефти, поступавшая в Беларусь — это была альтернативная, не российская нефть. Но сейчас ситуация совсем другая. Ведь американские санкции – они же долгосрочные. Меня, правда, немножко поражает, что о проблемах в отношениях с «Нафтаном» заявила, например, компания «Сургутнефтегаз», которая имеет относительно небольшие поставки в Беларусь, 65 тысяч тонн в квартал…

– Уже прозвучало мнение, что эти заявления российских компаний больше похожи на определенный экономический шантаж и политическое давление. Ведь раньше, когда американские санкции действовали, это никак не мешало россиянам поставлять нефть. К тому же специалисты заявляют, что можно придумать какие-то схемы, регистрировать новые предприятия и так далее.

– Это вполне реалистичная версия. Ведь на фоне политического кризиса в Беларуси Россия стремится достичь своих политических целей, заставить Лукашенко подписать все эти «дорожные карты». С другой стороны, Россия информационно и политически поддерживает режим Лукашенко.

В любом случае, если «Роснефть» вынуждена будет прекратить поставки нефти на «Нафтан», то это будет серьезный удар. Российским властям довольно сложно заставить российские нефтяные компании делать то, что им экономически невыгодно или бьет по их международному имиджу. Главное в такой ситуации будет не допустить технологического прекращения «Нафтана». Надо понимать, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод не под санкциями.

– А почему, кстати? Какая в свое время была логика в санкциях, что «Нафтан» под них попал, а Мозырь — нет?

– Вы же понимаете, что санкции были введены очень давно, в 2007 году (приостановлены в 2015-м). Возможно, тогда была логика – прежде всего предупредить Минск о возможных последствиях. «Нафтану» теперь будет непросто работать, так как у него есть долгосрочные обязательства перед иностранными компаниями, например украинскими, немецкими. Сокращение переработки нефти и изготовления нефтепродуктов — это прежде всего большие потери для бюджета страны.

«Роснефть», которая уже почувствовала санкционный эффект, работая в Венесуэле, возможно, и не захочет рисковать и продолжать поставки на «Нафтан». Другие, более мелкие компании могут увеличить объем своих поставок. Если, конечно, не будет факторов, которые им в этом помешают — экономических, политических.

– Вы говорили, что в январе-мае 2020-го каждая пятая тонна нефти, которая поступала в Беларусь — это была альтернативная, не российская нефть. А потом снова вернулись исключительно к русскому? Как сейчас выглядит возможность альтернативы, учитывая недавний визит Лукашенко в Азербайджан? Баку также не захочет попадать под санкционный удар американцев…

– Азербайджан поставляет нефть на Мозырский завод. Теоретически ее часть можно по железной дороге поставлять на «Нафтан», но это будет довольно дорого. Есть компании Гуцериева, которые явно не испугаются санкционного эффекта, есть другие мелкие российские компании, которые не заботятся за свой имидж. В любом случае, в долгосрочной перспективе — это серьезная стратегическая проблема для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Пока эти два завода перерабатывают по 9 миллионов тонн в год, хотя могли бы потенциально перерабатывать по 12 миллионов. Но не хватает рынков, на которые можно продать эти нефтепродукты. Проблемы «Нафтана» повлекут за собой и проблемы у «Полимира», и у «Могилевхимволокна».

– А покупатели белорусских нефтепродуктов на том же Западе могут изменить свое поведение вследствие американских санкций?

– Есть схемы продажи, через определенную площадку. Нефтепродукты продаются с поставкой к порту, где некая компания становится их собственником. Что это за компания, испугается ли она санкций – заранее сказать очень сложно. Ведь пока опыта работы в условиях этих расширенных санкций в Беларуси нет. Прежние санкции были другие, легче, они касались прежде всего расчетов в долларах. Поэтому тогда была рекомендация, чтобы Белнефтехим переходил на расчеты в евро, искались определенные схемы.

Как это будет выглядеть сейчас — трудно сказать. Но очевидно, что если эти санкции вторичного уровня реально заработают — это будет стратегическая проблема для белорусской нефтепереработки. Особенно если к санкциям подключатся украинские компании. На сегодня я сомневаюсь в этом, так как украинский рынок очень серьезно зависит от белорусских нефтепродуктов. Каждая страна, каждый рынок будет взвешивать потенциальные потери от того, подчиняться ли американским санкциям, или нет.

Пока нет никаких комментариев от официальных белорусских лиц, хотя эксперты писали и предупреждали о возможном эффекте. Когда я разговаривала с белорусскими представителями, они говорили, что по этому поводу пока продолжаются переговоры с российскими компаниями.

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