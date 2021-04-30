Война на час 5 Telegram-канал «Сито Сократа»

30.04.2021, 10:55

2,416

Какова роль России в стычках на кыргызско-таджикской границе.

На границе Кыргызстана и Таджикистана неспокойно. Две страны-члена ОДКБ уже много лет не могут провести демаркацию половины совместной границы, что в итоге приводит к частным инцидентам. Однако, если раньше обходилось банальными боями с использованием камней, то после полудня 29 апреля начались настоящие боевые действия за погранпункты. При этом по имеющимся данным конфликт разгорелся из-за попытки установки таджиками камер наблюдения на спорной территории для контроля за участком водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара. Также известно, что инициатором агрессии выступила таджикская сторона, открывшая огонь, в т.ч. из минометов, по погранзаставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук» и погранпостам «Кожогар» и «Булак-Баши». Под контроль таджиков перешла трасса между Чоркухом и Ворухом. В ответ спецназ Кыргызстана захватил таджикскую погранзаставу «Ходжа Аълло», а также атаковал село Точикон.

В ходе столкновений несколько людей погибли, в том числе ребенок, а всего пострадали до 80 человек. О серьезности ситуации сигнализировал тот факт, что стороны начали стягивать к границам тяжелую технику и подняли авиацию. Однако, уже через нескольких часов противостояния начались переговоры на всех уровнях, и по итогам общения между главой МИД Кыргызстана Казакбаевым и Таджикистана Мухриддином были достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов по местному времени и отводу военных сил на места прежней дислокации. Вот такая война на час произошла в приграничье. Интересным является вопрос наличия внешнего фактора в данной военной схватке с кажущейся нулевой суммой.

Определенные весомые подозрения вызывает синхронизация обострения с визитом министра обороны РФ Сергея Шойгу в Душанбе, накануне описанных событий. В Таджикистане его принимал президент Эмомали Рахмон, а также Шойгу принял участие в заседании СМО ОДКБ. Важными моментами визита стали договоренности о создании Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана. Вырастет число таджикских военных, обучающихся в российских ВУЗах, а также воинский контингент РТ примет участие в стратегических маневрах «Запад-2021». Не обошлось без темы участия ГРУ в транзите афганских наркотиков через страны Центральной Азии в новых условиях, т.е. после вывода войск США и НАТО из Афганистана.

Исходя из озвученных фактов, складывается картина ставки Москвы именно на Душанбе во всей Центральной Азии. И дело не только в барышах от торговли наркотиками. России таджики нужны для хаотизации региона, в частности для оказания давления на Китай. Именно Пекин стал основным инвестором во множество проектов на территории Кыргызстана, а также фактически контролирует республику через систему экономической зависимости и долговой кабалы. Кыргызстан важное звено китайского геополитического проекта «Один пояс, один путь, и даже ходят слухи об уйгурском происхождении президента Жапарова. Экономическое поглощение республики китайцами вызывает озабоченность россиян, и им важно показать Си Цзиньпину проблематичность региона и риски утраты вложенных средств. Стычки на кыргызско-таджикской границе выступают элементом шантажа Поднебесной с далеко идущим прицелом.

Текущим кейсом Шойгу посылает еще один сигнал: он влиятельный воротила международных дел, и с ним нужно считаться, как с основным претендентом на пост президента России, в рамках идущего транзита-2024. Примечательным в этом плане является интервью Forbes зятя покойного президента Ельцина Валентина Юмашева в котором он предрекает, что именно клан «Семьи» - самая лучшая альтернатива путинистам. После осенних выборов в Госдуму ожидается обновление премьер-министра, и тот, кто усядется в кресле и будет преемником. Важно помнить, что министр Шойгу в правительстве сидит уже 30 лет, и является креатурой «Семьи». Он явно пересидел на позиции министра и рассчитывает на карьерный рост. И пост премьера для него не потолок, а значит он затевает долгую игру.

Telegram-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».