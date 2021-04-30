Разработан способ быстрого анализа мутаций коронавируса 30.04.2021, 11:10

В настоящий момент традиционные способы изучения мутаций COVID-19 занимают до нескольких месяцев.

Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций штамма коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного журналом Cell Reports.

Так, специалисты из университетов Осаки и Хоккайдо предложили использовать метод ПЦР для создания клонов вируса SARS-CoV-2. С помощью этого в дальнейшем можно будет «быстро анализировать биологические особенности мутаций вируса».

Ученые подчеркивают, что такой способ позволит сократить до двух недель исследования мутаций COVID-19. При этом в настоящий момент традиционные способы изучения мутаций коронавируса занимают до нескольких месяцев.

Ранее ученые нашли способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые способы предотвратить передачу патогена на большое расстояние. Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации COVID-19 была продемонстрирована и раньше, но в предыдущих исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут, что является непрактичным.

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