США рекомендует своим гражданам покинуть Россию до 15 июня 6 30.04.2021, 11:14

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Американское посольство в России прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических.

Посольство США в РФ прекращает обработку заявок на неиммиграционные визы (за исключением дипломатических поездок).

Как сообщили в американском консульстве в Москве, с 12 мая посольство практически перестанет оказывать услуги за исключением экстренных случаев с гражданами США и экстренной выдачи виз россиянам в крайне редких ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипмиссию.

Это связано с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Дипломаты получили уведомление от российского правительства от 23 апреля о том, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

Также американцам рекомендовано покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает, сообщает РИА «Новости».

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