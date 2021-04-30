Татьяна Северинец: Будем требовать открытого суда над политзаключенными 1 30.04.2021, 11:18

Режим боится гласности.

Мать известного политика Павла Северинца возмущена тем, что судебный процесс над ее сыном и активистами «Европейской Беларуси», назначенный на 12-го мая, хотят сделать закрытым, сообщает «Радыё Рацыя»

Татьяна Северинец говорит, что готовит обращение в суд Могилева, где должно состояться разбирательство по уголовному делу, возбужденное против ее сына:

– Я сейчас обращаюсь к правозащитнику, к юристу, который поможет мне составить требование, чтобы процесс был открытым. В условиях беззакония у нас нет других средств, как использовать законные средства защиты! Мы этого будем требовать.

По мнению Татьяны Северинец, судебное разбирательство хотят провести в закрытом режиме, чтобы скрыть от общественности лживость и безосновательность обвинений. Также она расценивает это как издевательство над подсудимыми и их родственниками: и одни, и другие в течение нескольких месяцев были лишены возможности увидеться, и сейчас эта практика продолжается. Татьяна Северинец призывает родных и близких других политзаключенных также писать обращения в областной Могилевский суд с требованием открытого процесса. Сейчас в Могилеве, в тюрьме №4 ждут судебного процесса сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь« Евгений Афнагель, Павел Юхневич, Дмитрий Козлов, Максим Винярский и Андрей Войнич.

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