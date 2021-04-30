Российским судам могут закрыть заходы в порты ЕС и США 5 30.04.2021, 11:19

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Иллюстрационное фото

Эта мера стала бы должным ответом на блокировку РФ Керченского пролива.

Москва должна заплатить за препятствование передвижению украинского флота по акватории Черного и Азовского морей. Об этом заявил глава евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, с 2003 по 2006 год возглавлявший посольство Соединенных Штатов в Киеве.

В ходе дискуссии YES, посвященной российской угрозе против Украины, он предложил впредь решительнее реагировать на российские провокации и не пускать боевые корабли РФ в западные порты. Эта мера стала бы должным ответом на блокировку Россией Керченского пролива, считает бывший посол.

Для осуществления указанной цели США, Канада, Великобритания и страны Европейского союза должны действовать сообща, заявил директор евразийского центра.

«Давайте покажем Москве, что только потому, что она ослабила угрозу нового вторжения, безнаказанно новый уровень давления, который она стала оказывать на Украину на море, ей не пройдет», — цитирует Хербста «Голос Америки».

В апреле стало известно, что РФ решила до конца октября ограничить судоходство в Черном море в направлении Керченского пролива. По объяснению российской стороны, акваторию закрывают якобы из-за учений военных. Власти в Киеве назвали этот шаг продолжением агрессии против Украины, а Евросоюз заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в регионе.

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