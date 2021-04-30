Денег нет: остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя?5
- 30.04.2021, 11:31
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В Банке развития не дали обещанный кредит.
Telegram-канал NEXTA, что полностью остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя.
Причина: у метростроя нет денег на обделку тоннеля. «Алеся» пока что прокопала один тоннель от станции Аэродромная до станции Лошицкая.
А вот на проходку второго тоннеля финансирования больше нет — в Банке развития не дали обещанный кредит. Щит прошёл 30 метров и его остановили. Стоять будет минимум до 17 мая, а то и дольше, если финансирование так и не появится.
Ранее сообщалось о проблемах с выплатой зарплат у работников минского метростроя.