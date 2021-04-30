Денег нет: остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя? 5 30.04.2021, 11:31

2,240

В Банке развития не дали обещанный кредит.

Telegram-канал NEXTA, что полностью остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя.

Причина: у метростроя нет денег на обделку тоннеля. «Алеся» пока что прокопала один тоннель от станции Аэродромная до станции Лошицкая.

А вот на проходку второго тоннеля финансирования больше нет — в Банке развития не дали обещанный кредит. Щит прошёл 30 метров и его остановили. Стоять будет минимум до 17 мая, а то и дольше, если финансирование так и не появится.

Ранее сообщалось о проблемах с выплатой зарплат у работников минского метростроя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».