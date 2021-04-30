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Денег нет: остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя?

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  • 30.04.2021, 11:31
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Денег нет: остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя?

В Банке развития не дали обещанный кредит.

Telegram-канал NEXTA, что полностью остановлен тоннелепроходческий щит «Алеся» минского метростроя.

Причина: у метростроя нет денег на обделку тоннеля. «Алеся» пока что прокопала один тоннель от станции Аэродромная до станции Лошицкая.

А вот на проходку второго тоннеля финансирования больше нет — в Банке развития не дали обещанный кредит. Щит прошёл 30 метров и его остановили. Стоять будет минимум до 17 мая, а то и дольше, если финансирование так и не появится.

Ранее сообщалось о проблемах с выплатой зарплат у работников минского метростроя.

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