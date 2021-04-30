Москва нервничает из-за турецко-украинского танго 30.04.2021, 11:55

У президента Эрдогана есть еще один скрытый мотив поддерживать Киев.

"(...) Одновременно с выводом войск, сосредоточенных на границе с Украиной и в Крыму, Россия усиливает свое влияние в Черном море, которое она разделяет в том числе с Киевом и Анкарой. Москва объявила о намерении до октября 2021 года закрыть доступ к части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. В качестве предлога упоминались военные учения. Кремль также на полтора месяца приостановил полеты в Турцию, официально по санитарным соображениям", - пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер (перевод — inopressa.ru).

"Первая мера прежде всего настораживает Украину, которая считает свое право на передвижение ограниченным и обеспокоена проявлением российской мощи в Черном море. Вторая мера ставит в невыгодное положение Турцию, чей доход отчасти зависит от российских путешественников, которые толпами приезжают туда весной. Обе меры являются предупреждением украинскому врагу и турецкому временному союзнику, недавнее сближение которых вряд ли пришлось по вкусу Владимиру Путину. Меры последовали через несколько часов после визита президента Украины Владимира Зеленского к своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в середине апреля", - говорится в статье.

"В Стамбул президент Зеленский отправился укреплять турецко-украинское военное сотрудничество и оснащать свою армию, которая не тянет на противостояние с Россией, новыми боевыми беспилотниками", - отмечает автор статьи.

"(...) Но поддержка киевских властей Анкарой также носит политический характер. С марта 2014 года Украина нашла верного союзника в лице Турции, которая никогда не признавала аннексию Крыма Россией. После встречи с Зеленским президент Эрдоган поддержал "территориальную целостность и суверенитет Украины" и призвал "положить конец оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей". Он также подтвердил свою поддержку кандидатуры Украины для вступления в НАТО, что является табу для Путина", - рассуждает журналистка.

"Украинцев беспокоит растущее безразличие международного сообщества к аннексии Крыма. Они хватаются за любую поддержку там, где удается ее найти. И Зеленский, в отличие от своего предшественника, остерегается европейцев, которых он считает ненадежными", - комментирует один дипломат.

"Турецкая сторона после российской аннексии сблизилась с крымскими татарами, меньшинством турецкого происхождения, репрессированным при Сталине, которые наладили естественную связь между Украиной и Турцией. Однако для Анкары преимущества сближения с Киевом выходят далеко за рамки этого символического предлога. Поддерживая Украину, Эрдоган приобретает дополнительные рычаги воздействия на Владимира Путина. Оба президента, стремящиеся держать под контролем баланс сил, являются временными соратниками. Они союзники против Запада, противники на фронтах в Ливии и Сирии, соперники в Нагорном Карабахе", - считает Лассер.

"(...) У президента Эрдогана есть еще один скрытый мотив поддерживать Украину: он хочет обелить свою репутацию перед своими союзниками по НАТО, которые обвиняют его в том, что он купил российскую зенитную ракетную систему С-400, несовместимую с обороной Североатлантического альянса, и в том, что он недостаточно безотказен на фронтах Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья", - пишет Le Figaro.

"(...) России, как мы убедились, не слишком понравился этот любовный танец. Ни одна страна не должна "подпитывать милитаристские настроения Украины", - предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва опасается, что турецкие боевые беспилотники будут использоваться против ее протеже, пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Неужели политика "шпагата" Эрдогана опасно близко подошла к красным линиям Владимира Путина, особенно в отношении НАТО?" - задумывается автор.

"(...) Безопасность Черного моря является фундаментальным вопросом как для украинцев, так и для турок. Растущее военно-морское присутствие России беспокоит как Киев, так и Стамбул", - комментирует один дипломатический источник. Потому что Украина станет еще более уязвимой для российских империалистических амбиций. И потому что Турция стремится противостоять российскому экспансионизму в Черном море. Ситуация в этом стратегическом заслоне предоставляет дополнительный аргумент в пользу сближения Турции и Украины, - анализирует Изабель Лассер. - Но в Киеве ни у кого нет иллюзий. "Мы не доверяем туркам. Мы знаем, что они могут в одночасье порвать с нами в пользу отношений с Москвой. Но когда перед нами стоит Владимир Путин, а Европа движется со скоростью улитки, нам приходится выбирать наименьшее из зол. В силу того, что мы отчаянно нуждаемся в союзниках", - сказал один источник, близкий к досье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».