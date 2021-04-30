Медики назвали три признака того, что нужно срочно отказаться от хлеба 15 30.04.2021, 12:06

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Стоит прислушаться к этим сигналам организма.

Европейские медики проанализировали исследования о воздействии хлеба на организм и выяснили, что употребление данного продукта может вызвать в организме человека опасные последствия. Речь идет об изменении массы тела, скачках артериального давления и спазмах желудка, пишет lenta.ua.

Специалисты отмечают, что хлеб является неотъемлемой частью практически всех кухонь народов мира и признается необходимой и полезной частью ежедневного рациона. Вместе с тем, необходимо отдавать предпочтение изделиям из муки грубого помола, так как белый хлеб из муки высшего сорта вреден. Но даже серый или ржаной хлеб способны вызвать определенные проблемы. Имеются признаки того, что необходимо отказаться от утренних тостов.

Первым негативным моментом называют ускоренный набор веса, в таком случае нужно сократить порции, отдав предпочтение орехам и семенам. Уменьшение порций белого хлеба минимизирует риск избыточного веса или ожирения.

Вторым отрицательным признаком медики называют повышенное артериальное давление. В том случае, если человека постоянно преследуют приступы гипертонии, необходимо исключить из рациона белый хлеб, в таком случае давление стабилизируется. В научном журнале Nutrients было опубликовано исследование, проведенное в 2018 году. Оно показало, что употребление белого хлеба даже несколько раз в неделю влияет на повышение кровяного давления.

Третьим негативным последствием употребления хлеба являются периодические спазмы желудка. После того, как человек съедает утренний сэндвич или обжаренный тост, желудок начинает страдать, в таком случае наблюдаются неприятные ощущения. Речь идет о непереносимости глютена, которым переполнен хлеб. При вздутии живота, диарее и запорах необходимо исключить из рациона хлебобулочные изделия.

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