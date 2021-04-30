Что такое SWIFT и почему отключение от него нанесет сокрушительный удар по России 5 30.04.2021, 12:09

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Белорусская оппозиция также призывает к подобным мерам против режима Лукашенко.

Европарламент подавляющим числом голосов принял резолюцию в отношении России, в которой, среди прочего, рекомендует отключить РФ от SWIFT в случае ее нового вторжения в Украину. Что это означает и чем официальной Москве грозит отключение от SWIFT – в материале "Гордон".

Что произошло?

В Европейском парламенте 29 апреля 2021 года прошли дебаты о действиях России в отношении Украины и Чехии и отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Итогом дебатов стало принятие резолюции под названием "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику".

Из 705 депутатов Европарламента 569 проголосовали за резолюцию, 67 – против, 46 воздержались.

О чем говорится в резолюции?

В проекте документа, который обнародовали накануне голосования, сказано, что Россия "не только представляет внешнюю угрозу европейской безопасности, но и ведет внутреннюю войну против собственного народа в форме систематического подавления оппозиции и арестов на улицах".

В резолюции евродепутаты выразили поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности, подчеркнули, что не признают аннексии Крыма и осуждают незаконное задержание и арест украинских граждан на оккупированных территориях и в России. Европарламент также призвал РФ отвести свои войска от границы с Украиной.

"Если такое наращивание военного потенциала в будущем будет трансформировано во вторжение Российской Федерации в Украину, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет суровой", – отмечается в документе.

Евродепутаты также призвали российскую власть выпустить содержащегося в колонии Навального, потребовали остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", чтобы уменьшить зависимость ЕС от российской энергетики, и свернуть проекты "Росатома" в Европе.

В резолюции отдельно указано, что к взрывам на складах оружия в чешском Врбетице причастны "преступники из российских спецслужб". Это неприемлемый акт враждебности со стороны России, подчеркнули евродепутаты. В связи с этим Европарламент призывал государства – члены ЕС приступить к скоординированной высылке российских дипломатов.

Европа постоянно "выражает озабоченность", резолюция – не исключение?

И да, и нет. Резолюция действительно носит лишь рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению. Тем не менее там изложена консолидированная позиция евродепутатов по ключевым вопросам в отношении действий России.

Кроме того, в документе недвусмысленно оговаривается, что в случае очередного военного нападения на Украину возможно прекращение импорта нефти и газа из РФ в Евросоюз, а европейские активы олигархов, близких к Кремлю, и их семей должны быть заморожены, а визы -- аннулированы.

Помимо этого в документе зафиксировано то, о чем последние семь лет, с момента вторжения РФ в Украину в 2014-м, постоянно говорилось в адрес России: ее могут отключить от SWIFT в случае очередной военной агрессии.

Что такое SWIFT

SWIFT – это аббревиатура от английского Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, что переводится как "общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций". По сути, SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире оперативно обмениваться информацией о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Система была создана почти 50 лет назад – в 1973 году. Ее соучредителями выступили 239 банков из 15 государств мира. На данный момент к SWIFT подключены свыше 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах.

В среднем в системе ежесуточно обмениваются больше 30 миллионами сообщений о финансовых операциях. Для их обработки существуют три центра данных – в США, Нидерландах и Швейцарии. В случае отказа одного из центров обработки данных, другой сможет обрабатывать трафик всей сети.

Осенью 2006 года разразился скандал, когда несколько американских изданий, включая The Washington Post опубликовали материалы, как SWIFT после террактов 11 сентября 2001 года в США начал передавать американским властям личные данные клиентов для антитеррористических расследований.

Тем самым, подчеркивалось в статьях, SWIFT нарушал правила конфиденциальности, установленные в Евросоюзе, на территории которого – в Бельгии – расположен главный офис этой международной системы.

Чем грозит отключение от SWIFT?

Страны, отключенные от SWIFT, не смогут совершать межбанковские операции, прежде всего совершать платежи во вне. То есть под ударом окажется абсолютно весь российский экспорт и импорт, что нанесет колоссальный удар по бюджету государства.

"Немецкая волна" еще в начале 2015-го, когда в Европе активно обсуждался вопрос отключения РФ от SWIFT на фоне нарастания военного напряжения на востоке Украины, приводила мнения немецких экономистов. По их словам, отключение российских банков от международной системы чревато "катастрофическими последствиями для финансовой системы" РФ и стало бы "самым радикальным шагом" из всех экономических санкций.

Первый президент независимой Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что отключение от SWIFT может разрушить российскую экономику.

"Все проблемы, связанные с внешней торговлей, инвестициями, становятся просто нереальными. Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться либо рублями, либо другими валютами, а не долларами и евро. Это абсолютное разрушение российской экономики", – заявил Кравчук.

Какие страны отключали от SWIFT?

За почти полувековую историю SWIFT от этой системы были отключены лишь две страны – один раз Корейская народно-демократическая республика (КНДР) и дважды Иран.

В марте 2017 года SWIFT перестала обслуживать банки из КНДР. Это произошло после того, как в ООН был заслушан доклад о том, как SWIFT несколько лет предоставлял услуги северокорейским финансовым учреждениям, включенным в санкционные списки Совета Безопасности ООН, "заработав на этом десятки тысяч евро".

Центральный банк Ирана и все финансовые учреждения этой страны сначала были отключены от SWIFT в марте 2012 (Иран вернули в систему после частичного снятия санкций), после – в ноябре 2018 года (решекние было принято под давлением США, которые в период президентства Дональда Трампа вышли из иранской ядерной сделки и восстановили санкции против официального Тегерана).

В конце 2020 года власти Ирана призвали Россию создать замену SWIFT для стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. У Ирана в организации статус страны-наблюдателя). Первый вице-президент страны Эсхак Джахангири подчеркнул, что разработка новых банковских и финансовых механизмов позволит Ирану и России избежать "произвольных мировых санкций".

Отметим, что белорусская оппозиция также призывает к отключению режима Лукашенко от SWIFT. Лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников призвал отключить белорусские власти от международной расчетной системы.

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