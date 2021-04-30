Известная писательница рассказала, как белорусские власти «стреляют себе в ногу» 3 30.04.2021, 12:27

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Евгения Пастернак

Набралась критическая масса людей, которым стало глобально не все равно.

Известная белорусская писательница Евгения Пастернак считает красно-зеленые флаги над протестными районами актом беспомощности властей. Об этом она рассказала на канале «Жизнь-малина», пишет «Салiдарнасць».

— Эти флаги вешают, прекрасно осознавая, что это в наказание. Если ты государственный флаг вешаешь как наказание, ты признаешься в том, что ты никакими другими путями ничего сделать не можешь.

Это абсолютно «оккупантская» штука: вот вы, партизаны, вот мы вам над деревней повесим — и вы будете мучиться, но жить под этим флагом. Я смеюсь, когда вижу эти флаги над домами, думаю, какие хорошие люди в этом доме живут, им даже флаг за это поставили.

Но если серьезно, когда ты начинаешь наказывать людей тем, что ставишь рядом с ними флаг, мне кажется, что ты абсолютно расписываешься в своей неполноценности, — отметила писательница.

Недавний запрет Nivea, Skoda и других брендов в Беларуси она сравнила с «местью домашнего тирана».

— Это отчаяние и, конечно, это месть. Это выстрел себе в ногу или даже уже не в ногу. Это поведение такого домашнего тирана, которому накостыляли на работе. Он приходит домой и начинает бить детей, потому что начальнику он ответить не может, а дети вот они. Это примерно такая история: когда не задается что-нибудь глобальное, у нас начинается вот такое битье детей и пинание ногами котят, — приводит метафору Евгения Пастернак.

Как и многие, она также видит в нынешних событиях в Беларуси аналогии с прошлым.

— У нас фашизм такой доморощенный. Но ведь они сами просто косплеят. Иногда смотрю какие-то фотографии еще с августа-сентября и не могу поверить, что это случайность. Когда людей запирали в Красном костеле, например. Вот эти фотографии, где стоят космонавты на фоне костела, они что, правда, не понимают, на что это похоже? Таких совпадений не бывает. Выполз фашизм, а с чем еще это сравнить? У меня просто даже других аналогий нет, — сказала писательница.

Анализируя происходящее, она отметила, что увидела в белорусах признаки зарождающейся нации.

— Нам стало не все равно, глобально стало не все равно. Конечно, не всем, всем никогда не будет. Но, мне кажется, что набралась какая-то критическая масса людей, которым стало глобально не все равно от того, что происходит в культуре, здесь, что будет дальше.

В какой-то степени все дошли до того дна, дальше которого ты понимаешь, что все — больше я молчать не могу. Идет очень сложный и болезненный процесс. И это, на самом деле, только начало, — считает Евгения Пастернак.

В то же время она верит, что, несмотря ни на какие исторические аналогии, в Беларуси победит мирный протест.

— Поможет нам только мирный протест, потому что невозможно зло победить злом. Я понимаю, что очень много говорят: ни одна революция не победила мирным путем, ни один вооруженный строй не упал в результате мирного протеста. Но, мне кажется, что все-таки история идет вперед, мы живем в XXI веке и все должно трансформироваться, в том числе и протесты. Я верю в то, что человечество движется в сторону гуманизации. Я верю в то, что мы справимся, — утверждает писательница.

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