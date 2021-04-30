Путин поручил построить плавучую АЭС на Чукотке 2 30.04.2021, 12:31

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Фото: AP

Она предназначается для богатейшего миллиардера Казахстана.

Президент России Владимир Путин одобрил проект строительства плавучей атомной электростанции для снабжения Баимского золотомедного месторождения на Чукотке.

Месторождением, которое прежде принадлежало Роману Абрамовичу, с 2018 года владеет казахстанская KAZ Minerals, крупнейшим акционером которой с долей 31,7% является богатейший бизнесмен страны Владимир Ким (№1 рейтинга Forbes Kazakhstan с 4,6 млрд долларов).

Как сообщает РБК, Путин поставил резолюцию «согласен» на письме первого замглавы АП и председателя набсовета «Росатома» Сергея Кириенко, который лоббировал проект. Стоимость АЭС составит 169 млрд рублей, или 2,2 млрд долларов

В пресс-службе правительства РФ подтвердили, что президент поддержал идею «Росатома» по энергоснабжению Баимского ГОКа: этот вариант окончательно утвердили и сообщили инвестору.

KAZ Minerals приобрела месторождение месторождение за 900 млн долларов и готова инвестировать 570 млрд рублей в строительство ГОКа, при условии что российская сторона обеспечит его энергоснабжение.

Новый комбинат изначально планировалось запустить в 2024 году, но в конце прошлого года стало известно, что сроки сдвигаются на 2027 год.

Вывести комбинат на проектную мощность - 70 млн тонн руды ежегодно - компания намерена к 2028 году.

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