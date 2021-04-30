Вывоз леса из Беларуси идет гигантскими темпами 21 30.04.2021, 12:39

5,676

Железная дорога не справляется с таким количеством вагонов.

Независимые СМИ в последнее время не раз писали, что белорусский лес уничтожается.

Телеграм-канал «Страна для жизни» опубликовал новые данные от своего подписчика:

— Лес вывозится вот такими составами в день по 500 вагонов. Многие стоят по тому что «Краноспан» не справляется перерабатывать такое количество вагонов. Бывает, что поезда стоят от Минска до Молодечно. Древесина хорошая, бывает прибегают к хитростям во внутрь кладут плохие стволы, а сверху накрывают хорошими.

Так же приходит множество сообщений, что рубят лес в самых разных районах — масштабы вырубки велики. От лесничих приходит информация, что такой вырубки они не видели за все время работы. Самые массовые точки вырубки замечены в Узденском и Логойском районах.

Режим начал качать ресурсы Беларуси по максимуму. Мы должны бороться, чтобы нам и нашим детям было чем дышать!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».