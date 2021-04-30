Впечатляющая победа Украины 6 Юрий Бутусов

30.04.2021, 12:46

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Юрий Бутусов

Европейский парламент угрожает России полным крахом экономики и банкротством в случае нового вторжения.

Впечатляющая политическая и информационная победа Украины: Европейский парламент угрожает России полным крахом экономики и банкротством в случае нового вторжения — 569 голосов «за», 67 «против», 49 отсутствовало.

Европарламент 29 апреля принял беспрецедентную резолюцию — в случае вторжения России в Украину руководству Евросоюза предлагается:

1. Немедленно прекратить импорт нефти и газа из России;

2. Исключить Россию из системы международных банковских платежей SWIFT;

3. Заморозить активы и виз всех российских должностных лиц и олигархов в Европейском союзе;

4. Европарламент предлагают дружественным странам усилить военную поддержку Украины, включая поставки вооружений.

Таких санкций Запад не вводил даже против СССР в ходе «холодной» войны. Решение, конечно, должны принимать правительства стран ЕС, за ними конкретные действия, однако политическая рамка задана европейскими депутатами беспрецедентно жестко.

То есть: реальное введение ЕС такого пакета в случае вторжения означает для РФ потерю основного источника валютной выручки, исключение из международной финансовой системы со странами Запада и невозможность получения любых финансовых ресурсов в странах ЕС; потерю всего имущества всеми российскими государственными компаниями и всеми правителями в западном мире.

Условия блокады РФ, заявленные Европарламентом, настолько жесткие, что в случае нового вторжения и реализации этих требований руководством ЕС, Россию может ожидать полный финансовый дефолт и банкротство, крах российской экономики.

Сделаны также следующие важные антироссийские заявления:

1. Требование к РФ вывести войска с оккупированных территорий Донбасса и Крыма и вернуть их Украине;

2. Прекращение морской блокады РФ в Черном и Азовском морях, и рекомендация ЕС разработать систему мониторинга прохода судов через Керченский пролив;

3. Осуждение достройки Россией газопровода Северный поток-2;

4. Отказ от строительства Россией в Евросоюзе атомных станций;

5. Осуждение России за подрыв склада боеприпасов в Чехии и убийство двух граждан Чехии в 2014-м году, полная поддержка всех действий Чехии против российских дипломатов;

6. Вся ответственность за здоровье и безопасность лидера российской оппозиции Алексея Навального возложена лично на Владимира Путина.

Выводы:

Благодаря 7 годам стойкого сопротивления российской агрессии, народ Украины полностью изменил политическое и информационное восприятие обстановки. Все наши жертвы — не зря! Мы меняем ход истории.

Нет уже никакого риска снятия санкций с России, дамоклов меч сближения Запада с РФ над нашими политиками уже не висит.

Освобождение Украины стало повесткой США и Европейского союза. Россия воспринимается как главная угроза безопасности ЕС и НАТО как в политических заявлениях, так и в документах оборонного планирования европейских стран.

Президент Владимир Зеленский выглядит крайне нелепо, продолжая в такой обстановке миротворческие контакты с Путиным. Нельзя в 2021-м году действовать в матрице 2014-го. Мир изменился.

Создалась очень выгодная обстановка для активных действий Украины по освобождению оккупированных территорий.

Надо бить Россию на фронте, надо наносить потери судебными исками — мы плохо делаем эту работу, надо бить их информационно, надо разрывать максимально экономические связи, разорвать закупки любых энергоносителей, поставки сырья для титана и другие стратегические направления.

Наше поколение должно стать поколением победителей. Путин не вечен, и противостояние со всем западным миром и Украиной Россия не в силах выдержать, нам по силам освободить и вернуть и Донбасс, и Крым, мы должны помочь вернуть Приднестровье Молдове и Абхазию, и Осетию Грузии. Наш долг — способствовать освобождению народов России и Беларуси от авторитарных режимов. Нашу борьбу поддерживает весь мир, и у России нет никаких шансов в этой борьбе, если только мы сами не сдадим свои интересы под воздействием политических интриг и внутренних конфликтов.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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