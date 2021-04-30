«Постирал куртку с белорусской монетой в кармане — она облезла полностью» 12 30.04.2021, 12:57

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Эксперт по нумизматике и Нацбанк прокомментировали необычную ситуацию.

Белорус Евгений постирал куртку в стиральной машине, а когда достал, то обнаружил в кармане двухрублевую монету, которая полностью облезла. «Наверное, подделка», — рассуждает читатель. Узнали, что случилось с монетой и можно ли ее обменять, пишет onliner.by.

— Я стирал куртку один час 15 минут при температуре 40 градусов. Порошок был обычный, ничего такого, — объясняет минчанин. — Достал куртку, а из кармана выпала монета двухрублевая. Вся покореженная. Облезшая, виден черный металл. Вот и подумал, что, наверное, подделка.

Нумизмат: «По фотографии я не вижу, что монета является фальшивой»

Директор «Белнумизматики» Дмитрий Шереверов отмечает, что по фото признаков фальшивки нет. Но конечно, монету лучше всего смотреть вживую.

«Более того, в настоящий момент монеты РБ не подделываются (был только один случай. — Прим. Onliner). Это нерентабельно для фальшивомонетчиков, — отмечает специалист. — Были слабые попытки подделывать наши сувенирные серебряные монеты. Это делали китайцы. Они делали их из латуни. Но там сразу было видно, что это подделка. К примеру, на памятной монете «Заяц» было написано «Заяся». Понятно дело, видно фальшивку».

Как же могло произойти такое с настоящей монетой? Ведь, по идее, она должна быть крепкой.

«Монета покрыта гальваническим способом двумя металлами. Там идет латунное покрытие и никелевое, — объясняет директор „Белнумизматики“ Дмитрий Шереверов. — В стиральном порошке содержатся сложные химические соединения, каким образом они могут повлиять на монету, никто наверняка не скажет. Вдобавок в стиральной машине идет еще и механическое воздействие — это центрифуга, а также температура. Из-за совокупности этих всех факторов монета и пришла в негодность».

Дмитрий отмечает, что вряд ли возможно восстановить двухрублевку.

Нацбанк: «Монету можно обменять»

Историю Евгения и фото монеты мы отправили в Национальный банк с вопросами, как такое могло случиться с монетой, настоящая ли она, есть ли какие-то правила пользования монетами и можно ли ее обменять?

«Национальный банк не исследует причины повреждения монет. Монеты Республики Беларусь предназначены для использования в обычных условиях и устойчивы к воздействию внешней среды, — говорится в ответе. — Представленная на изображениях монета Республики Беларусь номиналом два рубля относится к поврежденным монетам, имеющим следы воздействия агрессивных сред (вздутие или отслоение поверхностного слоя металла, коррозийные разрушения металла)».

«Обмену подлежат монеты, повреждения которых не препятствуют однозначной идентификации их номинала и принадлежности к монетам Республики Беларусь. Поврежденные монеты формируются и упаковываются отдельно от годных к обращению монет и в повторное обращение не выпускаются, — сообщает Нацбанк. — Все банки должны принимать для обмена и выполнения банковских операций ветхие банкноты и поврежденные монеты. Исключение составляют сильно поврежденные банкноты, а также банкноты и монеты, платежность которых установить на месте не представляется возможным».

«Согласно постановлению Нацбанка можно обменять любые поврежденные монеты, кроме признанных недействующими, — объясняет Дмитрий Шереверов. — Недействующей считается монета, в которой: нарушена ее масса (сделан откус), если в ней пробита дырка либо если в ней имеются повреждения „роялти“, то есть повреждения или герба, или номинала. В любых других случаях Нацбанк обязан ее принять. Да, в кассе магазина не возьмут, но Национальный банк ее признает платежным средством и обязан будет по номиналу выплатить такую же сумму».

И нумизмат, и Национальный банк посоветовали читателю сходить в кассы Нацбанка на Толстого, 6. Это в Минске.

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