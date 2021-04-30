Санду нажала Ctrl+Alt+Del Артем Филипенко

30.04.2021, 12:58

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Майя Санду

В Молдове распустили парламент и объявили досрочные выборы.

«Уважаемые граждане, несколько минут назад я подписала указ о роспуске действующего парламента. Этим решением мы подготовили почву для того, чтобы граждане могли избрать новый парламент, который будет служить интересам страны и народа…», — этими словами президент Молдовы Майя Санду подвела черту под ее затянувшимся политическим противостоянием с парламентским большинством.

Незадолго до озвученного Санду решения Конституционный суд смел последнее препятствие на пути к досрочным выборам, признав неконституционным введение парламентом чрезвычайного положения. Последнее, но не единственное. В конце прошлой недели депутаты парламентского большинства, возглавляемого Партией социалистов, предприняли отчаянную, граничащую с фарсом, попытку сохранить власть.

Напомним, что 15 апреля Конституционный суд принял решение, позволяющее Майе Санду распустить парламент. Впрочем, пока в стране действовал режим чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией коронавируса, президент не имела права сделать этот шаг. ЧП было объявлено до 31 мая, и не было гарантий того, что парламентское большинство, куда входят социалисты и группа Pentru Moldova, не попытается его продлить. С другой стороны, само решение о введении ЧП выглядело сомнительным с правовой точки зрения и было понятно, что вопрос отмены его КС — дело времени.

23 апреля депутаты большинства приняли заявление об узурпации власти Конституционным судом. Следом за этой декларацией они перешли к практическим действиям и частично отменили решение парламента 2019 года о назначении судей КС. Частично, потому что отозвать решили только одного судью, а именно — председателя Домнику Маноле.

Дело в том, что согласно молдовскому Основному закону, состав Конституционного суда формируется на паритетной основе. Двух судей назначает правительство, двух — парламент, еще двух — Высший совет магистратуры. В 2019 году, во время перезагрузки КС, парламент назначил двух судей — Домнику Маноле, известную близостью к блоку ACUM (тогда в него входили партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) и Platforma DA) и социалиста Владимира Цуркана.

После того как большинство проголосовало за отзыв Маноле, по предложению социалистов, оно утвердило на освободившееся место Бориса Лупашку. Своим решением социалисты и их союзники грубо нарушили ст.137 Конституции Молдовы, устанавливающую, что судьи КС несменяемы в течение срока полномочий, а также закон «О Конституционном суде», который не только определяет случаи прекращения полномочий судей, но и предусматривает, что решения эти принимаются самим КС.

Реакция последовала незамедлительно и была жесткой. Майя Санду назвала происходящее «беспрецедентной атакой на конституционный строй и Конституционный суд». США и Европейский Союз подвергли критике решение парламента. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже поддержал Майю Санду. И лишь Россия в традиционной для нее манере призвала Запад воздержаться от вмешательства во внутренние дела Молдовы.

Правда, на фоне жесткого внешнего давления, внутренний протест выглядел не столь внушительным. На митинг протеста к зданию Конституционного суда первоначально вышли лишь немногим более сотни человек.

Примечательно, что когда в стенах парламента разыгрывался этот фарс, лидер социалистов Игорь Додон находился в Москве. На родину экс-президент вернулся на самолете МЧС России, доставившем партию российской вакцины «Спутник V». И уже этот очевидно рекламный вояж можно было расценить как первый признак приближающихся выборов.

В минувший понедельник, 26 апреля, Додон предложил Санду начать диалог с парламентом и определить дату досрочных выборов, которые, по его мнению, должны состояться после улучшения эпидемиологической ситуации. Однако все предыдущее поведение экс-президента вызывало сомнения в его искренности.

Уже на следующий день Конституционный суд признал неконституционным решение парламента об отзыве Домники Маноле. Причем, как оказалось, кандидат социалистов Лупашку обратился в парламент с просьбой аннулировать его назначение судьей КС. Месяцем ранее кандидат от социалистов на пост премьер-министра Марианна Дурлештяну также отказалась от выдвижения. Так что, похоже, уже всем стало понятно, что играть в команде социалистов — себе дороже.

То, что выборы неизбежны и сам Додон не верит в благоприятное для парламента решение Конституционного суда, подтвердило и его заявление о намерении социалистов инициировать изменения в Основной закон, запрещающие однополые браки: ведь никто не мешал ему выступить с такой ценной конституционной инициативой раньше.

Теперь же стало ясно, с какими лозунгами социалисты пойдут на выборы: они будут бороться за «традиционные ценности», русский язык, «молдавскую идентичность» и пугать сограждан НАТО Украиной, Румынией, войной в Приднестровье, нашествием гомосексуалистов, лесбиянок и нелегальных мигрантов. Ничего оригинального, но для ядерного электората Додона сойдет. Ведь задача стоит не прибавить, а хотя бы не потерять все.

«На выборы — так на выборы» написал Додон в своем телеграм-канале. Правда, закономерен вопрос — зачем нужно было разыгрывать спектакль со сменой состава Конституционного суда? Наверное, по той же причине, по которой хозяева Додона в Кремле периодически играют мускулами перед Западом — из-за стремления видеть себя полноправными партнерами при отсутствии необходимых условий.

Что же дальше? Майя Санду назначила выборы парламента на 11 июля. Вряд ли, учитывая предыдущий опыт, избирательная кампания будет легкой и чистой. К тому же и социалисты, и стоящая за ними Россия имеют и серьезное информационное влияние, и навыки грязных кампаний. Наиболее рейтинговыми в Молдове остаются телеканалы, ретранслирующие российские программы, причем два из них — НТВ-Молдова и Primul in Moldova (ретранслирует «Первый канал» России) входят в подконтрольный социалистам медиа-холдинг.

На стороне Санду — усталость молдаван от бедности и коррупции, поддержка западных партнеров. Социологические опросы показывают высокий рейтинг доверия к ней и хорошие шансы для пропрезидентской партии PAS. Также в новый состав парламента попадают нынешние союзники по большинству — Партия социалистов и партия «Шор», и с определенной долей вероятности — популистская «Наша партия» мэра Бельц Ренато Усатого. «Наша партия» может стать союзником политической силы Санду, но союзник этот, учитывая личность самого Усатого, слишком специфичен и ненадежен.

Для Украины поражение откровенно антиукраинских социалистов — очевидный плюс. Но стоит понимать и то, что в отношениях двух государств есть вопросы, сложность которых не уменьшается в зависимости от того, кто находится при власти в Кишиневе. Это и строительство гидроузла на Днестре, и демаркация границы, и контроль на ее приднестровском участке. Поэтому в любом случае придется искать взаимоприемлемые решения. Но это будет уже после того, как в Молдове изберут новый парламент и сформируют новое полноправное правительство.

Артем Филипенко, «Зеркало недели. Украина»

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