Ученые обнаружили загадочное сооружение времен Александра Македонского 2 30.04.2021, 13:06

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Открытие было сделано в древней столице македонских царей.

В Эгах, древней столице македонских царей, расположенной на севере современной территории Греции, археологи обнаружили древнее здание времен Александра Македонского, которое, по-видимому, служило усыпальницей правителей Македонского царства. Данные об этой находке и о сопутствующих ей артефактах опубликованы в Archaeology News Network (перевод — lenta.ua).

Город Эги был найден археологами в позапрошлом веке, это была резиденция царей Эматии, откуда они правили обширными завоеванными территориями, а также место их последнего упокоения. Если бы Александр Македонский не скончался вдали от дома, он мог бы быть похоронен в местном Святилище царей. Однако здесь сохранилось немало гробниц других правителей Македонии.

Археологам удалось установить, что святилище было построено в IV в. до н.э., а спустя сто лет значительно реконструировано. Здание было выстроено из вулканического туфа, который доставляли на место строительства из карьеров, расположенных на расстоянии не менее десяти километров от города.

Комплекс зданий святилища выглядел как расположенные в ряд квадратные помещения. С востока находился сам храм с колоннами, выходящими во двор. Во время реконструкции в III в. до н.э. его помещения были выложены роскошной мозаикой, а стены покрыли разноцветной штукатуркой.

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