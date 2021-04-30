закрыть
30 апреля 2021, пятница, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Таракан поменял своих «бобиков» в трех областях

4
  • 30.04.2021, 13:10
  • 9,394
Таракан поменял своих «бобиков» в трех областях

Доверия нет ни к кому.

Таракан назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, сообщает его пресс-служба.

Брестское областное УВД возглавил 44-летний Олег Шуляковский. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УВД Гомельщины — начальника криминальной милиции.

В УВД Минской области начальником стал Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. Вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком после жесткого подавления акций протеста в августе 2020-го года он выходил на площадь к людям.

УВД Гродненской области возглавил Дмитрий Резенков. До этого он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома — начальником криминальной милиции. Напомним, бывший начальник Гродненского областного УВД генерал-майор Вадим Синявский в марте назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Шуляковский и Астрейко после выборов были внесены в санкционные списки ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип
Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность Юрий Пшенник