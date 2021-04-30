Таракан поменял своих «бобиков» в трех областях 4 30.04.2021, 13:10

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Доверия нет ни к кому.

Таракан назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях, сообщает его пресс-служба.

Брестское областное УВД возглавил 44-летний Олег Шуляковский. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УВД Гомельщины — начальника криминальной милиции.

В УВД Минской области начальником стал Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. Вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком после жесткого подавления акций протеста в августе 2020-го года он выходил на площадь к людям.

УВД Гродненской области возглавил Дмитрий Резенков. До этого он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома — начальником криминальной милиции. Напомним, бывший начальник Гродненского областного УВД генерал-майор Вадим Синявский в марте назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Шуляковский и Астрейко после выборов были внесены в санкционные списки ЕС.

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