Путин на самом деле «сдает» 1 30.04.2021, 13:18

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фото: AP

Но зато с огоньком, весело…и прямиком в царство Аида.

Покровитель снегирей, защитник распятых мальчиков и хранитель ядерного пепла Дмитрий Киселев взял намедни интервью у Сергея Лаврова, бессменного главы российской дипломатии, если действия РФ на этом поприще можно таковыми считать.

Прочитав это интервью, опубликованное на сайте МИД РФ, создается впечатление, что… Ну, что это своего рода попытка лавровым листом спасти пресные российские щи, сваренные горе-кулинаром Владимиром Путиным 21 апреля (во время послания к Федеральному собранию), и придать им хоть какое-то подобие вкуса и запаха, пишет автор Владислав Гирман на сайте Newssky.

Забегая наперед, отмечу: вышло так себе. Лавровый лист в пакетике остался сплошь мелкий, фактически сошедший на крошку, и вместо вкуса и запаха, лишь бесит, поскольку его постоянно нужно выплевывать.

Основная тема всего интервью, учитывая, кто его давал, — это, конечно же, внешняя политика России. А если еще точнее — то, как крепко Москва обижена на весь мир. Обращаясь к детской мудрости, горячо любимой российским президентом: «Ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок…». А дальше гроулом: «Иначе я приду и нагажу тебе на кровать!»

Ладно. Вернемся к «интервью».

В нем два топ-пропагандиста Кремля, старательно облизывая друг друга, попытались затронуть едва ли не все текущие ключевые вопросы.

В своей манере, безусловно. То есть с обилием лжи, манипуляций и ничем не подкрепленных инсинуаций.

Навроде того, как Лавров с упоением врал о войне на Донбассе, повторяя изъеденные молью штампы из чемоданов с аргентинским кокаином.

Вы все с ними знакомы: Россия — не сторона конфликта, украинские «каратели» постоянно обстреливают мирное население; говорите с «республиками», а не с Москвой; Зеленский хочет не мира, а просто спасает свой рейтинг и пляшет под дудку Запада.

И дальше в том же духе. Честно говоря, даже не буду приводить какие-то цитаты, поскольку не хочется, простите, сблевать на клавиатуру.

В целом же, какова оценка текущих отношений России с другими странами, в первую очередь с Евросоюзом и Соединенными Штатами, данная Лавровым?

Она целиком и полностью соответствует избранной Кремлем модели «Осажденная крепость».

К примеру, взять не одобренную Всемирной организацией здравоохранения вакцину «Спутник V», которую накануне Бразилия отказалась закупать, поскольку в ней обнаружили способный к размножению аденовирус. Браво, «Гамалея» и 48-й ЦНИИ!

Со слов Лаврова, все это враки. Так называемая вакцина — на самом деле вакцина. И вакцина расчудесная, потому-то подлые американцы всячески препятствуют ее распространению в мире. Вот и бразильцев они заставили отказаться от «Спутника V», утверждает Лавров.

И чего еще ожидать от «шпаны». Да—да, именно так назвал Лавров государства-«гопников», которые окружают бедную Россию-жертву в темном переулке. Уже, заметьте, даже не путинские «шерханы». Видать осознали в Кремле, что даже польстили врагам таким сравнением.

К «шпане» Лавров явно отнес не только Украину, но и Чехию, посмевшую выслать почти два десятка российских «дипломатов» в связи с тем, что агенты ГРУ Чепига и Мишкин подорвали склады с оружием на ее территории.

А Киселев, поддакнув, определил в эту категорию и Великобританию, в последнее время выписывающую россиянам одну оплеуху сильнее другой.

Человек-«совпадение» заявил, что, мол, Соединенное Королевство — это «яркий пример угасания империи, над которой не заходило солнце, островок в Северном море с туманными перспективами».

Так чего же на этот островок повадились переезжать российские олигархи и чиновники? Хотя навряд можно дождаться ответа от человека, чьей шестой жена была английская бизнес-вумен Келли Ричдейл.

Но. Из всей этой шпаны какое-никакое уважение кремлевская группировка испытывает лишь к Штатам. Китай — не в счет, ибо и не шпана вовсе он, а новый сюзерен России.

Нет, конечно, Лавров, а вместе с ним и все верные путинцы, считают Соединенные Штаты корнем всего зла. Такой себе, мол, Нидхегг, грызущий Иггдрасиль мирового порядка.

И Нидхегг этот с точки зрения россиян омерзителен и нет в нем ничего благородного (читай: демократического). А потому, глаголит Лавров, не стоит российской оппозиции равняться на некие цивилизационные маркеры США, на их ценности.

Министр «странных» дел критикует тех россиян, которые говорят, что нужно не «спорить с Западом», а пытаться найти точки соприкосновения и наладить диалог.

В его понимании, такие люди — это едва ли не глупые хомячки, которым он настоятельно рекомендует не «в холодильник» заглядывать, а, выходит, что удовлетворяться «телевизором». На что, как известно, согласны все меньше и меньше нищающих россиян.

Призыв Лаврова прост: демократические ценности, диалог, желание хорошо питаться — это все мирское. Покуда у Москвы вражина под боком свернулась, и грызет ее гипер-скрепные корни. Потому топить его нужно, пусть враг и на эсминце, а они с ногами в бетоне грозят ему кулаком с морского дна.

Но зато с огоньком, весело…и прямиком в царство Аида.

Что касается американцев, то их Лавров, грозно тряся подбородками, пугает ужасами холодной войны. Если, конечно, не договорятся, не порешают.

А очень хочется именно «порешать», потому что «порешить» уже и не получится.

Потому-то, несмотря на всю агрессивную и угрожающую риторику, глава МИД РФ выражает готовность хотя бы присыпать землей топор войны, который, с его слов, достал еще Барак Обама. Тот самый президент, от имени которого госсекретарь Хиллари Клинтон возила в Москву кнопку «Перезагрузка».

Чего не произошло. И не могло произойти. В итоге отношения ожидаемо ухудшились. Причем исправить ситуацию не удалось и Трампу, который не так давно рассказывал о том, что «ему нравится Путин», а «Путину нравится он», и нужно наладить отношения с Россией.

Ныне же Вашингтон занимает еще более жесткую позицию. Байден, который в администрации Обамы был вице-президентом, как дает понять Лавров, от яблони упал недалеко.

И все же в Москве, зажатой в тиски санкций и геополитической изоляции, надеются на то, что хоть как-то смогут стабилизировать ситуацию. Поэтому торгуются. Поэтому «позитивно» восприняли предложение Белого дома провести встречу Байдена и Путина.

Если не срастется, то Вашингтону Кремль, мол, найдет чем ответить — не просто «зеркальными», а «ассиметричными санкциями».

Москва, в принципе-то, и зеркально на финансовые ограничения ответить не может, а ассиметрично так и подавно.

Знаете, какой смысл Лавров вкладывает в «ассиметричный ответ»? Выслать больше дипломатов, чем высылают Соединенные Штаты.

Это, конечно, довольно серьезный дипломатический шаг, но уж никак на равноценный тем санкциям, которые Штаты вводит в отношении российского бизнеса и окружения Путина.

Еще один «ассиметричный ответ» — это распиаренный Путиным и его присными «список недружественных стран», куда включили Украину, США, Австралию, Канаду, Великобританию, Литву, Грузию, etc.

В общем хорошая у нас компания подобралась.

Но что до смысла этого списка, то…Знаете, каюсь, довелось как-то видеть фрагмент полного штампов и стереотипов мультфильма «Смешарики». В той серии полоумный заяц устроил репрессии в отношении других зверей, прячась за спиной мямли-ежа, пугая этих самых зверей неким черным списком авторства ежа. Что за список и каковы последствия попадания туда, так и не было понятно. Но все очень боялись туда угодить.

Так вот. Создается впечатление, что на такой же эффект рассчитывает и сам Путин после того, как побывал в шкуре ежа 21 апреля.

И похоже кому-то в Кремле нужно прекращать уже искать толковые политические решения в детских мультиках или поговорках. Это не те инструменты, с помощью которых можно выстроить нормальную внешнюю политику. Ну, не впечатляет никого фразочки вроде «Кто как обзывается, тот так и называется».

Беззубый ответ Путина Западу во время послания к Федеральному Собранию многих из высокопоставленных в России разочаровал. Потому-то сейчас и подключили профессионального болтуна, даже двоих, чтобы исправить ситуацию.

Это значит, что Путин на самом деле сдает. Теперь ему, чтобы хоть немного поддерживать свой имидж сильного лидера, приходится, скажем так, черпать силу у других. То у Шойгу в тайге, то у Лаврова с Киселевым.

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