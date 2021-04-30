Как в сериале: белоруска влюбилась в мошенника, который ее обокрал, и начала помогать ему 2 30.04.2021, 13:22

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Украденные деньги злоумышленник не вернул.

Необычная история произошла в Гомельском районе. Девушка, у которой кибермошенник украл все сбережения, влюбилась в него и сама включилась в преступную схему. Историю рассказывает «Маяк» со ссылкой на первого заместителя начальника ОВД Гомельского райисполкома Юрия Рубана.

Все начиналось стандартно: девушке позвонил человек, который представился сотрудником банка и сказал, что с ее карты возможен несанкционированный перевод денег. Мошенник выведал реквизиты счета девушки и моментально снял с него все до копейки.

Когда девушка обнаружила, что ее обокрали, она попробовала дозвониться до мошенника. Тот не отвечал. Тогда она начала писать ему сообщения, пытаясь разжалобить злоумышленника. Рассказала, что лишилась последних денег и не знает, как теперь прожить.

Удивительно, но мошенник ответил девушке. Правда, деньги не вернул и объяснил, что обратно она их не получит. Но предложил… заработать сумму, эквивалентную той, что была украдена.

Девушке предложили стать дропом. На криминальном жаргоне так называют людей, которые на свое имя открывают электронные кошельки и оформляют банковские карты. Через эти счета мошенники «гоняют» деньги, отмывая их.

Девушка согласилась на криминальную подработку. Она продолжала общаться с «работодателем», и через какое-то время она поняла, что влюбилась в обокравшего ее мошенника.

Юрий Рубан рассказал «Маяку» и другую историю, но уже не про любовь, а про предпринимательскую жилку.

-Был случай, когда ИП зарегистрировал на себя и продал 500 виртуальных номеров для регистрации в мессенджерах и соцсетях. Они были перепроданы в Россию и Украину. Позже злоумышленники начали связываться через них с потенциальными жертвами вишинга.

Такие же случаи были с перепродажей телефонных сим-карт, отметил Юрий Рубан.

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