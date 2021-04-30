Уволен главврач столичной детской больницы, который запустил флешмоб во время первой волны COVID-19 2 30.04.2021, 13:47

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Максим Очеретний

Фото: onliner.by

Максим Очеретний — известный детский реаниматолог.

Уволен главный врач 3-й городской Детской клинической больницы Минска Максим Очеретний. Об этом tut.by стало известно из достоверных источников.

Сам Максим Дмитриевич журналистам эту информацию подтвердил, однако обсуждать подробности пока отказался, пообещав рассказать все позже.

Максим Очеретний — известный анестезиолог-реаниматолог. Именно доктор Очеретний в первую волну ковид запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома», разместив свое фото в медицинском халате с этой подписью у себя на странице в Facebook. Его поддержали другие врачи.

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