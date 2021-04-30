Долги россиян перед банками рекордно взлетели 30.04.2021, 13:54

В среднем они растут со скоростью 13,5 миллиардов рублей в день.

Российские потребители продолжают наращивать долг перед банками на фоне падения доходов и ускорения инфляции. По итогам марта банки выдали физлицам максимальный за два года объем потребительских займов - 304 млрд рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс», пишет finanz.ru.

В годовом выражении объем выдач взлетел на 41%, а по сравнению с февралем увеличился на 17%.

Средняя сумма потребкредита достигла максимального значения за всю историю наблюдений - 308 тысяч рублей. Это на 23% выше, чем по итогам прошлого года, когда «средний чек» составлял 250 тысяч, указывает глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Эта тенденция связана с кредитной политикой банков, которые стремятся выполнить бизнес-планы, отмечает он. Кроме того, сказывается изменение структуры потребкредитования, а именно - замедление активности в сегменте POS-займов, которые выдаются непосредственно в торговых точках.

Согласно статистике ЦБ РФ, по итогам первого квартала долг населения России перед банками вырос на 1,217 триллиона рублей и впервые в истории перевалил за отметку 21 триллион.

В среднем люди увеличивают долг со скоростью 13,5 млрд рублей в день, или 562 млн рублей в час.

«Долговая нагрузка населения увеличивается на фоне роста кредитования и слабой динамики номинальных денежных доходов граждан», - констатировала в интервью Bloomberg директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

С середины 2020 года долговая нагрузка выросла на 0,7 процентного пункта до 11,7% - такую долю доходов съедает обсуживачто является рекордным уровнем для России. При этом 0,6 процентного пункта прироста приходится на необеспеченные кредиты.

Дороже всего россиянам обходится ипотека, долги по которой превысили 9 триллионов рублей. В среднем семья отдает по ипотечному кредиту 20-21 тысячу рублей в месяц, или 25-30% своих доходов, подсчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ.

«Эта тенденция нас беспокоит, Банк России планирует с середины года вернуться к матрице надбавок, которая была установлена до пандемии», - сказала она, добавив, что инструмента надбавок может быть недостаточно, чтобы ограничить долговую нагрузку.

«Поэтому мы поддерживаем законопроект, который внесли депутаты - о количественных ограничениях» на кредитование, добавила Данилова.

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