Писатель Альгерд Бахаревич: Протест остался в сознании миллионов 30.04.2021, 14:10

фото: AP

И он только нарастает.

Известный белорусский писатель Альгерд Бахаревич поделился в интервью с kyky.org мнением о протестах в Беларуси.

– Протест остался в сознании миллионов, и он только нарастает. Беларусь сегодня – это место, где безоружному, очень разозленному враньем и насилием населению противостоит кучка вооруженных до зубов бандитов, называющих себя властью. Людей можно заставить замолчать пытками и страхом, но в головах ведь никакой покорности нет. Так, как раньше, уже никогда не будет.

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