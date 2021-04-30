Украинские СМИ опубликовали разговор якобы Медведчука с президентом российской «Транснефти» 30.04.2021, 14:18

На аудиозаписи они разговаривают о «трубе».

На аудиозаписи телефонного разговора предположительно украинского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и председателя правления и президента оператора магистральных нефтепроводов России "Транснефть" Николая Токарева стороны обсуждают "дело по трубе", а также приезд Медведчука в Россию "на следующей неделе". Расшифровку беседы опубликовал "Обозреватель".

"Медведчук: Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе.

Токарев: Угу. Да-да…

Медведчук: Да? И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи.

Токарев: Ну давайте. Интересно. Там сейчас все приостановлено?

Медведчук: Да, да, да, да, да… Это мы там… Он там контролирует лично. Ну так, как я вам и обещал. Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется)", – цитирует издание разговор Медведчука и Токарева.

После этого стороны пожелали друг другу “счастливо” и попрощались.

Ранее были опубликованы записи разговоров Медведчука и бывшего помощника Путина Владислава Суркова.

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