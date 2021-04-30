Украинские СМИ опубликовали разговор якобы Медведчука с президентом российской «Транснефти»
- 30.04.2021, 14:18
На аудиозаписи они разговаривают о «трубе».
На аудиозаписи телефонного разговора предположительно украинского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и председателя правления и президента оператора магистральных нефтепроводов России "Транснефть" Николая Токарева стороны обсуждают "дело по трубе", а также приезд Медведчука в Россию "на следующей неделе". Расшифровку беседы опубликовал "Обозреватель".
"Медведчук: Ну там же остановили… Перенесли это дело, да – по трубе. По трубе.
Токарев: Угу. Да-да…
Медведчук: Да? И у него там есть предложение, поэтому я, наверное, на следующей неделе приеду – я вам расскажу. Идеи.
Токарев: Ну давайте. Интересно. Там сейчас все приостановлено?
Медведчук: Да, да, да, да, да… Это мы там… Он там контролирует лично. Ну так, как я вам и обещал. Поэтому я к вам приеду, поговорим, потом будем думать, что делать или не делать (смеется)", – цитирует издание разговор Медведчука и Токарева.
После этого стороны пожелали друг другу “счастливо” и попрощались.
Ранее были опубликованы записи разговоров Медведчука и бывшего помощника Путина Владислава Суркова.