Найден уникальный организм возрастом миллиард лет, который проливает свет на эволюцию 30.04.2021, 14:19

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Окаменелости были обнаружены на озере Лох-Торридон, Шотландия

Фото: Wikimedia Commons

Ученые называют его «недостающим звеном».

Ученые обнаружили, возможно, самого раннего многоклеточного животного возрастом миллиард лет. Крошечная окаменелость, найденная в Шотландском нагорье, может быть недостающим звеном в эволюции жизни на Земле, пишет «Новое время».

Ученые считают, что древняя окаменелость демонстрирует свидетельства существования двух совершенно разных типов клеток и, похоже, принадлежит древнему организму где-то между одноклеточными и многоклеточными животными.

Это делает его, возможно, самым старым в своем роде окаменелым, открытием, которое может пролить свет на то, как самые примитивные формы жизни превратились в многоклеточные организмы, сообщается в статье опубликованной в журнале Current Biology.

«Происхождение сложных многоклеточных и происхождение животных считаются двумя наиболее важными событиями в истории жизни на Земле, наше открытие проливает новый свет на оба эти эпизоды», — сказал палеобиолог Чарльз Веллман из Университета Шеффилда в Великобритании.

Ученые обнаружили примитивный сферический организм, состоящий из двух различных типов клеток, что стало первым шагом к сложной многоклеточной структуре. Считается, что окаменелость является самым ранним известным примером организма, который содержит два различных типа клеток.

Окаменелости размером менее 30 микрометров в диаметре были обнаружены на озере Лох-Торридон. Новый организм, названный Bicellum brasieri, так хорошо сохранился в нескольких окаменелостях, что его структура была четко видна.

Это означает, что древняя окаменелость может быть важной частью эволюционной головоломки Земли, которая поможет нам понять не только переход от одноклеточных организмов к более сложным многоклеточным животным, но и происхождение определенных черт, присущих сложным животным.

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