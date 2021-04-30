Аркадий Бабченко: Впервые с тысяча девятьсот девяносто девятого года Путин получил такой жесткий ответ 30.04.2021, 14:29

Аркадий Бабченко

Украина победит в этой войне.

Мир предотвратил вторжение. Пафосно звучит, правда? Но, на самом деле, это именно так. Для адекватного восприятия сегодняшней ситуации нужно осознавать одну вещь. Ту самую печку, от которой необходимо плясать и строить все остальное. Когда эксперты называют даты вторжения, направления ударов, прогнозы — все это не так, пишет публицист Аркадий Бабченко в «Фейсбуке».

Еще раз — Путин не действует в парадигме рациональной логики. Он действует в парадигме логики гопника. Который, подходя в подворотне к прохожему, сам еще не знает, что он будет делать. Может, ограбит. А может, просто сигаретку стрельнет. Потому что в этом случае всё зависит от прохожего. От его реакции. От того, как он себя поведет. Даст ли он понять гопнику, что отпор последует. И если да — то гопник пройдет мимо, а если нет — то останется без телефона.

Когда Путин стягивал войска к Украине — он сам понятия не имел, будет ли вторжение, или нет. Он не знал, что будет делать дальше. У него был только один план. Который называется «как пойдет». А давай-ка потыкаем их палкой в брюхо, подойдем с ножичком к фраеру, а там посмотрим.

И если бы пошло не так, как пошло, если бы Запад не выступил единым фронтом, если бы в США сидел Трамп и дальше разлагал бы НАТО и вообще все мировое сообщество, если бы Украина не показала свою готовность к отражению атаки — я вам гарантирую, вторжение уже началось бы.

Впервые с тысяча девятьсот девяносто девятого года Путин получил такой жесткий ответ. Ответ не предельно жесткий, конечно. Можно было бы и жестче. Но принятая вчера резолюция об отключении России от SWIFT, прекращении достройки Северного потока-2 и, самое главное, прекращении покупки российской нефти и газа в случае вторжения, что де-факто означает нефтяное эмбарго — это уже действительно серьезно.

Да, это все декларативно, на усмотрение национальных правительств, но посмотрите, как изменилась риторика всего за два месяца. И дальше будет больше. Я уверен.

Консолидация Запада произошла. Выработан новый договор Европы. Появилась новая угроза, новый вызов — и Европа его, наконец, осознала и начала на него адекватно отвечать. Изменения происходят сначала в головах. Потом в действиях.

Но расслабляться рано. Более того — пора напрягаться. Россия провела отличную тренировку. Они отработали логистику, местность, провели отличные учения по вторжению, определили сильные и слабые места, и сделали выводы. Сейчас проведут работу над ошибками и устранят их. Я думаю, дальше будет как в сказке о мальчике, который все время кричал «волки, волки». Часть войск уже осталась и не будет отведена, потом под прикрытием новых учений — а это будет Запад-2021 — они стянут еще часть, потом, может, часть от той части отведут, а может, и нет, потом еще раз, а может, уже и сразу ударят, но в итоге скорее ударят, чем нет.

Потому что в самой России тоже произошел перелом. Наступил тридцать шестой год. Всё, это начало репрессий. Дальше будет только их возрастание. И пик. И новый тридцать седьмой. Неизбежный. Тридцать седьмой же тоже не сразу с неба свалился, ком накапливался постепенно.

Сегодня ночью задержан адвокат Иван Павлов. Это новая веха — до этого адвокатский статус являлся какой-никакой защитой. Иван защищал очередного ученого, обвиненного в государственной измене, вчера шпион-ученый умер в камере, отсидев два года под следствием и так и не дождавшись суда — то есть, невиновным, а сегодня утром пришли к адвокату: сразу и в гостиницу в Москве, и в квартиру в Питере.

До этого пришли с обыском к Роману Анину — журналисту, расследователю. Это именно он в команде с Bellingcat и The Insider раскопал Панамское досье и Ролдугина. Яхту Сечина. И много чего еще.

Это уже мой ближний круг. Ромка — один из немногих, оставшихся в России, кто от меня не отвернулся, поддерживал и поддерживает. Иван был моим очень хорошим знакомым. Был адвокатом группы журналистов, требовавших от Минобороны России рассекретить количество потерь на Донбассе. В Праге я говорил ему лично: «Беги. Не возвращайся».

В уникальное время живем, конечно. Сейчас мы видим, как наступает тридцать седьмой. Как приходят за теми, с кем вчера говорил и пил пиво. Ночами. Как возрождается ГУЛАГ. И ФСИН предлагает использовать труд заключенных на Байкало-Амурской магистрали. Да, да, том самом БАМе.

Все вернулось на круги своя. В итоге мы имеем типичную ситуацию — концлагеря, ГУЛАГ, репрессии, аннексия и оккупация с одной стороны — и просыпающаяся Европа, все это время пытавшаяся умаслить очередного диктатора, но вроде уже открывшая глаза, с другой. Классический расклад.

Я думаю, что война будет. Я думаю, что война все же будет. Вся логика скатывания этой страны в пропасть оставляет мало других вариантов. Я думаю, он все же ударит. Когда совсем уйдет головой в какие-то свои внутренние темные бездны. Война будет.

И Украина победит в этой войне. Как часть европейского мира. И именно с этой победы и начнется настоящее возрождение и независимость страны. Если, конечно, она до этого не потеряет себя сама.

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