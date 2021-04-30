Ястреб против голубя: кто сменит Ангелу Меркель? 2 Симон Вундер, The Insider

30.04.2021, 14:47

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И как это скажется на отношениях Германии с Россией.

На сентябрьских выборах в Германии будут соперничать преемник Ангелы Меркель из Христианско-демократического союза Армин Лашет и Анналена Бербок, представляющая Партию зеленых. Взгляды на отношения с Россией у фаворитов кардинально противоположные: Лашет на первое место ставит экономические интересы Германии и выступает за сближение с Москвой, а Бербок уверена, что Германии нужно занимать жесткую позицию по отношению к авторитарным режимам.

Анналена Бербок: трансатлантист и противник автократов

Анналена Бербок, родившаяся в 1980 году, смогла пройти путь от члена парламента до кандидата на пост канцлера всего за восемь лет. Она получила степень в области международного права Лондонской школы экономики и до того, как стать депутатом, была советником по внешней политике и политике безопасности Партии зеленых. Бербок пользуется поддержкой большинства немецких СМИ и вообще более популярна, чем ее соперник, христианский демократ Армин Лашет. Кроме того, ей удалось сплотить вокруг себя партию.

Бербок отличается от других «зеленых» тем, что выступает за политику «диалога и жесткости» и «четкую позицию против автократических режимов», к которым причисляет Россию и Китай. По словам Бербок, ситуацию в мире можно охарактеризовать как «соревнование систем» между либеральными демократиями и автократическими государствами, чья «жесткая силовая политика» представляет угрозу для Европы. И Старый Свет вместе с США должен противостоять авторитариям. Таким образом, конфронтация с Китаем и Россией и плотное партнерство с США станут «ключевой задачей» будущего правительства Бербок.

После того, как Россия недавно сосредоточила войска на границе с Украиной и в Крыму, Бербок призвала ужесточить санкции, чтобы заставить Москву соблюдать Минские соглашения, и приостановить строительство «Северного потока-2». По ее словам, газопровод является «грубой атакой на интересы безопасности наших восточноевропейских соседей», потому что был разработан с целью отрезать Украину от транзита газа. Она обвинила правительство Германии в том, что оно рассматривает проект исключительно с точки зрения экономических интересов и игнорирует геополитическое значение «Северного потока-2» и вопросы, связанные с безопасностью. Она раскритиковала Армина Лашета за то, что тот в «очень дружеском тоне» по отношению к российским властям рассуждал о проекте трубопровода.

Бербок также не боится поднимать вопрос о приеме Украины в Евросоюз и НАТО и создании европейской армии. Однако при этом она против поставок оружия в Украину. Кроме того, она придерживается линии партии о выводе американского ядерного оружия из Германии и выступает против наращивания немецкого оборонного бюджета. Можно предположить, что эти заявления она делает, чтобы поддержать свою партию, выросшую из движения за мир.

Армин Лашет: доброжелательный сторонник партнерства с Россией

Армин Лашет на 19 лет старше Баербок и на семь лет моложе Ангелы Меркель. Он родился в 1961 году, сейчас занимает пост премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной федеральной земли Германии. С момента избрания в Европейский парламент в 1999 году он активно занимается вопросами внешней политики и безопасности.

Лашет выступает за внешнюю политику, ориентированную прежде всего на экономические интересы Германии – и, в этом контексте, за сближение с Россией. Он заявил, что необходимо «углубить понимание» и «наладить более тесные связи» между обеими странами. Тут стоит напомнить, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас возглавляет наблюдательный совет «Роснефти», в свое время выступал за аналогичную политику. И, кстати, Шредер неоднократно высказывался за избрание Лашета.

В число советников Лашета входят несколько людей, близких к бизнесу, которые также выступают за более тесные связи с Россией. Например, Рональд Пофалла, председатель форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог», и Михаэль Рутц, который входит в руководящий комитет «Петербургского диалога» и возглавляет совет директоров Немецко-российского форума. Немецкая газета Die Zeit утверждает, что представление о России Лашет сформировал, прежде всего, благодаря Наталье Кёлер (урожденная Федосенко). Она долгое время работала у него офис-менеджером. Периодически в ее адрес возникали подозрения в сотрудничестве с российской разведкой, однако, как пишет Die Zeit, они так и не подтвердились.

За последние годы Лашет несколько раз выступал за сближение Германии с Москвой:

После оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году Лашет подверг критике то, что он считал «антипутинским популизмом» и «демонизацией Путина». Он назвал оккупацию Крыма незаконной по международному праву, но в то же время призывал ярых критиков действий России «поставить себя на место собеседника». Он также подчеркивал важность торговли с Россией для экономики Германии и зависимость страны от поставок российского газа.

Говоря о сирийском конфликте, Лашет поблагодарил российское правительство за его вмешательство и даже утверждал, что США поддержали запрещенное «Исламское государство».

После отравления Сергея Скрипаля Лашет, вопреки выводам немецких спецслужб, заявил, что доказательств того, что в этой попытке убийства замешаны российские ведомства, слишком мало. А после отравления Алексея Навального он не присоединился к другим политикам ХДС, которые призвали ужесточить санкции и приостановить проект «Северный поток-2».

За эти свои высказывания Лашет подвергался критике в Германии и несколько скорректировал свою позицию: несколько раз критически отозвался о российской власти за «нарушение международного права», назвав ее за действия в Крыму «агрессором», а по поводу отравления Навального заявил, что в тюрьме должен находиться не оппозиционер, а «преступники, совершившие на него покушение».

Что дальше?

Германия традиционно которая ставит во главу угла экономические интересы и стремится избежать конфликта с Россией, а также собственно экономических проблем, вызванных пандемией, поэтому кардинальные изменения в политике Германии в отношении России после выборов кажутся маловероятными. Но все же можно предсказать два варианта развития событий:

Если в Германии сложится коалиция под руководством ХДС с Партией зеленых, вряд ли Россия останется среди приоритетов политической повестки. В центре внимания Партии зеленых в этом случае будет климатическая политика, которая имеет для них символическое значение и от которой бизнес-сообщество дистанцировано. Правительство под руководством Лашета, вероятно, будет против одновременного ужесточения санкций против России из-за их негативных последствий для экономики Германии.

И, наоборот, в правительстве, возглавляемом «зелеными», идеи Бербок по поводу отношений с Россией должны возобладать. Правда, ей придется преодолеть сопротивление не только со стороны ХДС, но и, возможно, со стороны социал-демократов (СДПГ) и Левой партии, которые против конфронтаций с Россией. Членов собственной партии Бербок сможет убедить в необходимости такой политики, только тесно увязав ее с проблемами прав человека.

Если Партия зеленых добьется высокого результата на выборах, экономика Германии сможет быстро оправиться после вызванного COVID кризиса, а Россия продолжит вести себя агрессивно в отношении Европы, курс Бербок имеет все шансы на успех. В этом случае правительство под руководством «зеленых» могло бы поддержать более обширные санкции против Кремля и, по крайней мере, окончательно закрыть «Северный поток-2», пусть даже ссылаясь на защиту прав человека (с этим аргументом не смогут поспорить левые политические силы). Однако в любом случае маловероятно, что Германия при правительстве под руководством зеленых значительно увеличит оборонные расходы. А, значит, Берлин так и останется слабым звеном в сдерживании России со стороны НАТО.

Симон Вундер, The Insider

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